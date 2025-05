TENTATIVA DE GOLPE

Áudios mostram policial baiano dizendo para 'matar meio mundo' e 'proteger Bolsonaro'

Wladimir Soares foi preso preventivamente por suspeita de envolvimento em plano para matar Lula

Áudios obtidos pela Polícia Federal mostram o agente baiano Wladimir Soares, investigado e preso preventivamente por suspeita de participação de uma trama para matar o presidente Lula, citando a existência de um grupo armado que iria prender ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e, se necessário, "matar todo mundo". >

O policial federal ainda disse que iria defender o ex-presidente Jair Bolsonaro - ele ainda estava na liderança do Executivo qando houve a gravação - com um poder de fogo elevado. "A gente estava preparado para isso, inclusive. Para ir prender o Alexandre de Moraes. Eu ia estar na equipe, ia botar para f**** nesse f*****, mas não é assim", disse o baiano. >

"A gente estava pronto, só que aí o presidente... Esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Só que o presidente deu para trás", afirmou o PF em um áudio.>

O conteúdo foi obtido por meio da investigação, que apreendeu celulares do agente, mas não houve a confirmação de com quem o policial estava conversando. As informações foram divulgadas pelo Jornal Nacional na noite de quarta-feira (14). >