Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova lei determina pena de R$ 21 mil para quem pichar 'CV', 'BDM' e 'TCP' em Salvador

Pichações ligadas ao crime organizado terão punição triplicada, conforme nova legislação

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:34

Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra
Marcas do TCP foram pichadas em balaustradas na Barra Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

A punição para quem fizer pichações com símbolos de facções criminosas em Salvador chegará a R$ 21 mil a partir de agora. Isso porque a Prefeitura sancionou a Lei nº 9.902/2025, que endurece punições quando houver referência ao crime organizado. A proposta de alteração na lei foi feita após ponto um turístico da capital baiana ser pichados com 'TCP' - sigla de uma organização criminosa com atuação na Bahia. 

A nova norma, publicada no Diário Oficial do Município de sexta-feira (14), passa a considerar como pichação qualquer forma de escrita, símbolo ou sinal feitas em imóveis públicos ou privados sem autorização, incluindo mensagens que façam apologia ao crime organizado. Com isso, a punição, que é de R$ 7 mil, poderá ser triplicada quando forem feitas referências ao crime. 

Em agosto deste ano, a região do Farol da Barra, cartão postal de Salvador, foi pichada com a sigla da facção do Terceiro Comando Puro (TCP). As iniciais de facções, que estão espalhadas pela capital, indicam a presença de grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas, como mostrou o CORREIO. 

Facção marcou iniciais em balaustradas na Barra

Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 9
Marcas do TCP estão em balaustradas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO

Em Salvador, as pichações do TCP, facção rival do Comando Vermelho (CV), apareceram primeiro em Mussurunga e, depois na Vila Verde, em associação do Bonde do Maluco (BDM). Os dois grupos se uniram para fazer frente ao CV na cidade e, por isso, as marcas do TCP se espalharam para áreas em que o grupo tem atuação.

O projeto de endurecimento da lei é de autoria do vereador Sandro Filho (PP), que celebrou a oficialização, publicada no Diário Oficial. “Nossa cidade precisa reagir com regras duras e instrumentos eficientes para garantir que o cidadão se sinta seguro até mesmo do ponto de vista visual”, explicou. 

Leia mais

Imagem - TCP na Barra: 'Mais do que uma sigla, representa uma nova dinâmica das facções', diz especialista

TCP na Barra: 'Mais do que uma sigla, representa uma nova dinâmica das facções', diz especialista

Imagem - Pichação feita na escultura das 'Gordinhas de Ondina' é apagada

Pichação feita na escultura das 'Gordinhas de Ondina' é apagada

A nova lei determina ainda que o Poder Público deverá promover a retirada dos símbolos, sinais ou nomes pichados em até 30 dias após o recebimento de denúncia formalizada por qualquer cidadão.

Mais recentes

Imagem - Senai oferece 1.127 bolsas gratuitas em cursos técnicos na Bahia; veja as cidades em que estão distribuídas

Senai oferece 1.127 bolsas gratuitas em cursos técnicos na Bahia; veja as cidades em que estão distribuídas
Imagem - Vítima pula de carro em movimento para escapar de sequestro na Bahia

Vítima pula de carro em movimento para escapar de sequestro na Bahia
Imagem - Senai abre mais de mil vagas gratuitas em cursos técnicos na Bahia; saiba como participar

Senai abre mais de mil vagas gratuitas em cursos técnicos na Bahia; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
01

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Pré-diabetes já é doença: entenda os riscos reais e como evitar o diabetes tipo 2
02

Pré-diabetes já é doença: entenda os riscos reais e como evitar o diabetes tipo 2

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
03

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - 3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)
04

3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)