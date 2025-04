PROTESTO

Pichação feita na escultura das 'Gordinhas de Ondina' é apagada

Monumento localizado na avenida Milton Santos foi vandalizado na terça-feira (29)

A Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (Seman) removeu a pichação feita no monumento Meninas do Brasil, conhecido como as ‘Gordinhas de Ondina’. Uma das três esculturas, localizadas na avenida Milton Santos, foi pichada com giz na terça-feira (29). >