PROTESTO

Escultura das ‘Gordinhas de Ondina’ é pichada com giz: ‘Fome dói’

Monumento na Avenida Milton Santos foi vandalizado nesta terça-feira (29)

Uma das esculturas do monumento Meninas do Brasil, conhecido como as ‘Gordinhas de Ondina’, localizado na Avenida Milton Santos, foi pichado com giz nesta terça-feira (29). Ainda não se sabe quem é o responsável pelo ato. >