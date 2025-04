CRIMES

Salvador registra 398 ocorrências contra iluminação pública e tem prejuízo de R$900 mil

Prefeitura implantou sistemas antivandalismo para enfrentar a ação de criminosos

Salvador registrou 398 ocorrências contra a iluminação pública e teve um prejuízo de quase R$900 mil entre janeiro e abril deste ano. Segundo dados da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Dsip/Semop), foram furtados mais de 10 mil metros de cabos elétricos, quase o dobro do registrado no mesmo período de 2024, quando o custo foi de R$480 mil. Em todo o ano passado, o gasto com reposições foi de R$2,2 milhões.>