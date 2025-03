SAÚDE

Campanha pelo Dia Mundial do Rim ilumina Elevador Lacerda e oferece exames gratuitos

Tema é "Seus rins estão ok? Faça exame de creatinina para saber", reforçando a necessidade de exames regulares

Carol Neves

Publicado em 12 de março de 2025 às 13:43

Corrida fez parte da campanha Crédito: Divulgação

Celebrado na segunda quinta-feira de março, o Dia Mundial do Rim, que neste ano cai no dia 13, tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das doenças renais. A Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Bahia (SBN-BA) promove uma série de atividades em Salvador para ampliar o acesso à informação e incentivar os cuidados com a saúde renal. >

As atividades começaram no domingo (9) com uma caminhada no Parque da Cidade, reunindo profissionais de saúde, pacientes e familiares. De segunda (10) a sexta (14), um stand no Shopping Barra, localizado no L3, setor Sul, oferecerá informações sobre doenças renais, medidas preventivas e exames de diagnóstico. A partir das 14h30, os participantes poderão realizar aferição de pressão arterial, dosagem imediata e gratuita de creatinina sérica e receber vouchers para exames laboratoriais, caso necessitem de confirmação diagnóstica. >

Na quinta-feira (13), data oficial da campanha, o Elevador Lacerda será iluminado com as cores do Dia Mundial do Rim a partir das 18h30, marcando o encerramento das atividades. >

A campanha, com o tema "Seus rins estão ok? Faça exame de creatinina para saber", reforça a necessidade de exames regulares para monitorar a função renal. "Escolhemos locais estratégicos da cidade, com grande circulação de pessoas, para alcançar o maior número possível de indivíduos e destacar a importância da saúde renal", explica a nefrologista Ana Flávia Moura, presidente da SBN-BA. >

A doença renal crônica, muitas vezes silenciosa, afeta milhares de brasileiros. Dados da SBN indicam que cerca de 50 mil pessoas iniciam tratamento de diálise anualmente no país. "A desigualdade no acesso ao diagnóstico e ao tratamento ainda é grande. Precisamos reforçar a prevenção e garantir que mais pessoas tenham acesso a exames e acompanhamento médico", destaca Ana Flávia Moura. >