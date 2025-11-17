Pix na conta? Tarot revela os signos com chances de ganhos financeiros inesperados nesta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:51
A energia da semana chega carregada de prosperidade. A combinação do Tarot com os movimentos astrológicos de Vênus e Júpiter abre caminhos para ganhos inesperados, pagamentos que finalmente se resolvem e até aquele pix surpresa que muda o humor do dia.
Entre todos os signos, três se destacam pela força do astral financeiro.
Touro
A carta que ilumina o caminho de Touro é O Sol, símbolo máximo de abundância e clareza. A energia abre portas que estavam travadas e coloca o taurino diante de oportunidades reais de crescimento.
É uma semana para receber valores atrasados, fechar parcerias importantes ou até ganhar algo que não estava no planejamento.
Tarot
Leão
Leão é guiado por O Mundo, carta que representa reconhecimento, expansão e recompensas. Esforços antigos finalmente encontram retorno e podem vir em forma de bônus, convites profissionais ou propostas lucrativas.
É um ótimo momento para negociar, pedir ajustes e confiar no próprio talento. Semana forte para consolidar ganhos.
Peixes
Peixes vibra sob a energia de A Estrela, símbolo de proteção, fluidez e sorte. Ideias intuitivas surgem no momento perfeito, e até gestos simples podem abrir portas financeiras.
A ajuda inesperada, oportunidades fora do radar e pequenos sinais que viram grandes resultados marcam os próximos dias. Segundo as cartas, arriscar com sabedoria pode render muito.
Ainda de acordo com especialistas, a semana favorece todos os signos, mas para Touro, Leão e Peixes o universo opera no modo acelerado.