ASTROLOGIA

Pix na conta? Tarot revela os signos com chances de ganhos financeiros inesperados nesta semana

Leitura aponta reviravoltas positivas no dinheiro e oportunidades que podem surgir sem aviso

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:51

Tarot Crédito: Shutterstock

A energia da semana chega carregada de prosperidade. A combinação do Tarot com os movimentos astrológicos de Vênus e Júpiter abre caminhos para ganhos inesperados, pagamentos que finalmente se resolvem e até aquele pix surpresa que muda o humor do dia.

Entre todos os signos, três se destacam pela força do astral financeiro.

Touro

A carta que ilumina o caminho de Touro é O Sol, símbolo máximo de abundância e clareza. A energia abre portas que estavam travadas e coloca o taurino diante de oportunidades reais de crescimento.

É uma semana para receber valores atrasados, fechar parcerias importantes ou até ganhar algo que não estava no planejamento.

Tarot 1 de 24

Leão

Leão é guiado por O Mundo, carta que representa reconhecimento, expansão e recompensas. Esforços antigos finalmente encontram retorno e podem vir em forma de bônus, convites profissionais ou propostas lucrativas.

É um ótimo momento para negociar, pedir ajustes e confiar no próprio talento. Semana forte para consolidar ganhos.

Peixes

Peixes vibra sob a energia de A Estrela, símbolo de proteção, fluidez e sorte. Ideias intuitivas surgem no momento perfeito, e até gestos simples podem abrir portas financeiras.

A ajuda inesperada, oportunidades fora do radar e pequenos sinais que viram grandes resultados marcam os próximos dias. Segundo as cartas, arriscar com sabedoria pode render muito.