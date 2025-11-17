Acesse sua conta
Fora do Domingão? Globo prepara novo programa para Luciano Huck

Apresentador está na mira de canal para um formato de entrevistas; projeto avança nos bastidores

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:37

Luciano Huck é cotado para novo programa no GNT enquanto segue no comando do Domingão
Huck é cotado para novo programa enquanto segue no comando do Domingão Crédito: Divulgação/TV Globo

Luciano Huck, que comanda o Domingão desde 2021, pode assumir um novo desafio dentro do Grupo Globo. Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, o apresentador está sendo cotado para liderar um programa de entrevistas no GNT, em um movimento que ampliaria sua atuação dentro da empresa.

A ideia surge em um momento de expansão do canal pago, que recentemente lançou o Angélica Ao Vivo, apresentado por Angélica, esposa de Huck. O bom desempenho da atração fortaleceu ainda mais o nome do casal no catálogo do GNT.

Atualmente, Luciano segue firme à frente do Domingão, programa que herdou após a saída de Fausto Silva e a breve passagem de Tiago Leifert pelo formato. A possibilidade de acumular dois programas não é novidade na emissora e, nos bastidores, é vista como uma forma de aumentar o alcance do apresentador em diferentes públicos.

Huck estreou na televisão em 1996, na Band, comandando o H. Em 2000, foi para a Globo assumir o Caldeirão do Huck, programa que apresentou por mais de duas décadas até migrar para os domingos em 2021.

Polêmica recente

No início do mês, o apresentador repercutiu na web ao comentar a megaoperação policial no Rio de Janeiro que deixou mais de 120 mortos. Em suas redes, Huck defendeu firmeza no combate ao crime organizado, mas também cobrou ações sociais, oportunidades para jovens e presença efetiva do Estado nas comunidades.

“É preciso valorizar a polícia e o policial. Mas é preciso mais do que isso: oferecer caminhos, abrir oportunidades”, escreveu. Ele reforçou ainda que a violência “é a maior dor do Brasil atualmente”.

O que vem por aí?

O projeto do GNT ainda não foi anunciado oficialmente, mas já circula com força nos corredores do canal. Caso avance, Huck poderá ficar no ar simultaneamente em duas frentes: o Domingão nas tardes abertas da Globo e uma nova atração voltada para conversas e entrevistas no universo do entretenimento.

Globo Domingão com Huck Luciano Huck Televisão

