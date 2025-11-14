Antonela Braga revela que namorado desistiu do Enem para pedi-la em namoro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 12:03
A história de amor adolescente de Antonela Braga virou assunto nas redes na quinta-feira (13). A influenciadora, que reúne mais de 8,8 milhões de seguidores, contou que o namorado, Otávio Wickert, simplesmente não conseguiu fazer o Enem no fim de semana porque estava nervoso planejando o pedido de namoro.
Segundo Antonela, tudo aconteceu no dia em que os dois tinham combinado de jantar. Otávio chegou a avisar que havia reservado um restaurante, mas ela sempre disse que gostaria de um pedido íntimo, no quarto, longe dos holofotes.
Antonela Braga
“Ele me avisou ontem que reservou um restaurante pra gente jantar. Mas eu sempre falei que queria ser pedida de namoro no meu quarto. E aí, eu tava me arrumando pra sair com ele, do nada ele bate na porta, entra e me pede em namoro. Eu gelei”, contou.
O detalhe que mais surpreendeu os seguidores foi a consequência desse nervosismo. “Ele estava muito nervoso. E hoje foi fazer o Enem. E aí ele me falou que não conseguiu fazer a prova, só conseguiu fazer redação. Não parava de pensar. Ele saiu logo que liberou o portão”, relatou Antonela, aos risos.
A história, claro, repercutiu rapidamente nas redes, com fãs comentando o romance e brincando sobre a dedicação do namorado. Antonela, uma das teens mais populares da internet, celebrou o momento dizendo que tudo aconteceu “exatamente do jeito que ela sonhava”.