Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot desta segunda (17 de novembro) indica ganhos financeiros e novos caminhos nesta semana

A Roda da Fortuna desbloqueia oportunidades e traz boas notícias para quem espera mudanças

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A semana começa com a força transformadora da Roda da Fortuna, uma das cartas mais positivas do Tarot quando o assunto é dinheiro, sorte e renovação de caminhos. Este 17 de novembro carrega um potencial enorme de viradas, e pode surpreender quem já não esperava grandes mudanças.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

A Roda lembra que nada fica parado. Propostas surgem, pagamentos atrasados podem finalmente chegar e situações que pareciam sem saída começam a se movimentar. É uma energia excelente para reorganizar a vida financeira, planejar investimentos ou abraçar oportunidades que apareçam sem aviso.

No campo emocional, a carta convida a deixar o passado para trás. No trabalho, abre espaço para conquistas inesperadas e decisões que fortalecem o futuro. É dia de confiar no movimento.

Leia mais

Imagem - GIANA abraça nostalgia dos anos 2000 e lança seu primeiro álbum 'FELÍDIA'

GIANA abraça nostalgia dos anos 2000 e lança seu primeiro álbum 'FELÍDIA'

Imagem - Clima tenso? Belo deixa gravações da novela e público especula

Clima tenso? Belo deixa gravações da novela e público especula

Imagem - Lore Improta diz que gravidez é prioridade e vive a expectativa de cruzar a Sapucaí grávida em 2026

Lore Improta diz que gravidez é prioridade e vive a expectativa de cruzar a Sapucaí grávida em 2026

Tags:

Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)
Imagem - 6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro

6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro

MAIS LIDAS

Imagem - Pai chama a polícia após filha de 4 anos desenhar orixá em atividade da escola
01

Pai chama a polícia após filha de 4 anos desenhar orixá em atividade da escola

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda (17 de novembro) é O Trevo: nem tudo é controle, às vezes, o destino age nos detalhes
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda (17 de novembro) é O Trevo: nem tudo é controle, às vezes, o destino age nos detalhes

Imagem - Hoje, 17 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data
03

Hoje, 17 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
04

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista