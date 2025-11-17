Tarot desta segunda (17 de novembro) indica ganhos financeiros e novos caminhos nesta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 05:00
A semana começa com a força transformadora da Roda da Fortuna, uma das cartas mais positivas do Tarot quando o assunto é dinheiro, sorte e renovação de caminhos. Este 17 de novembro carrega um potencial enorme de viradas, e pode surpreender quem já não esperava grandes mudanças.
Tarot
A Roda lembra que nada fica parado. Propostas surgem, pagamentos atrasados podem finalmente chegar e situações que pareciam sem saída começam a se movimentar. É uma energia excelente para reorganizar a vida financeira, planejar investimentos ou abraçar oportunidades que apareçam sem aviso.
No campo emocional, a carta convida a deixar o passado para trás. No trabalho, abre espaço para conquistas inesperadas e decisões que fortalecem o futuro. É dia de confiar no movimento.