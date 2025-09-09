Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escola infantil em Cajazeiras VIII amplia capacidade e entrega 10 salas de aula

Centro Municipal de Educação Infantil Rafael Oliveira passa por reconstrução completa e atende 380 crianças

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 12:30

Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael Oliveira, em Cajazeiras VIII
Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael Oliveira, em Cajazeiras VIII Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael Oliveira, em Cajazeiras VIII, foi reinaugurado na manhã desta terça-feira (9) após uma reconstrução completa. A unidade passou de 158 para 380 vagas e dobrou o número de salas de aula, que agora são 10 e todas climatizadas. O prefeito Bruno Reis e o secretário municipal de Educação, Thiago Dantas, participaram da entrega.

A obra teve investimento de R$ 10,5 milhões, recursos do próprio município, conforme destacou o prefeito. “Não é com dinheiro da União, que não cobre nem um terço do que aplicamos, nem de parcerias privadas. É o dinheiro da população, que administramos com responsabilidade”, afirmou Bruno Reis, acrescentando que a escola vai preparar as crianças para enfrentar os desafios da vida desde a Educação Infantil até o Fundamental I e II.

Com 2.100,77 m² de área construída, a nova unidade oferece ambientes arejados e confortáveis. Segundo Thiago Dantas, titular da Smed, essa é a 37ª escola entregue pela gestão desde 2021. “A mudança é enorme. O Cmei se equipara a qualquer escola particular, com infraestrutura de ponta e equipe pedagógica comprometida”, afirmou.

Novo Cmei em Cajazeiras VIII

Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael Oliveira, em Cajazeiras VIII por Valter Pontes / Secom PMS
Bruno Reis durante inauguração por Valter Pontes / Secom PMS
Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael Oliveira, em Cajazeiras VIII por Valter Pontes / Secom PMS
Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael Oliveira, em Cajazeiras VIII por Valter Pontes / Secom PMS
Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael Oliveira, em Cajazeiras VIII por Valter Pontes / Secom PMS
Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael Oliveira, em Cajazeiras VIII por Valter Pontes / Secom PMS
Bruno Reis durante inauguração por Valter Pontes / Secom PMS
1 de 7
Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael Oliveira, em Cajazeiras VIII por Valter Pontes / Secom PMS

As vagas serão distribuídas entre os dois turnos: 150 alunos pela manhã, 150 à tarde e 80 em tempo integral. O prédio possui acessibilidade total, parque infantil, brinquedoteca, sala de multiuso, refeitório, quadra de esportes e sanitários adaptados, entre outros espaços de apoio à comunidade escolar.

A diretora Nara Marta Rodrigues, que está à frente da unidade há 17 anos, destacou a demanda antiga da região. “O prédio antigo tinha 40 anos e faltavam vagas. Com mais de 300 crianças na fila, pedimos ampliação e o prefeito cumpriu a promessa de entregar uma unidade totalmente renovada”, disse.

Mais recentes

Imagem - Adolescente de 13 anos é agredido com socos e puxões de cabelo em escola particular de Feira

Adolescente de 13 anos é agredido com socos e puxões de cabelo em escola particular de Feira
Imagem - 6ª edição da Festa de San Gennaro acontece dia 27 de setembro no Rio Vermelho

6ª edição da Festa de San Gennaro acontece dia 27 de setembro no Rio Vermelho
Imagem - Corpo de jovem de 18 anos é encontrado em praia de Amaralina

Corpo de jovem de 18 anos é encontrado em praia de Amaralina

MAIS LIDAS

Imagem - Itaú leiloa mais de 80 imóveis residenciais com lances iniciais a partir de R$ 33 mil
01

Itaú leiloa mais de 80 imóveis residenciais com lances iniciais a partir de R$ 33 mil

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
02

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais
03

Vidente que cravou fim da relação de Virginia e Zé Felipe revela término chocante de mais 2 casais

Imagem - Fux interrompe Moraes e já sinaliza discordância em julgamento de Bolsonaro
04

Fux interrompe Moraes e já sinaliza discordância em julgamento de Bolsonaro