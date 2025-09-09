SALVADOR

Escola infantil em Cajazeiras VIII amplia capacidade e entrega 10 salas de aula

Centro Municipal de Educação Infantil Rafael Oliveira passa por reconstrução completa e atende 380 crianças

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 12:30

Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael Oliveira, em Cajazeiras VIII Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rafael Oliveira, em Cajazeiras VIII, foi reinaugurado na manhã desta terça-feira (9) após uma reconstrução completa. A unidade passou de 158 para 380 vagas e dobrou o número de salas de aula, que agora são 10 e todas climatizadas. O prefeito Bruno Reis e o secretário municipal de Educação, Thiago Dantas, participaram da entrega.

A obra teve investimento de R$ 10,5 milhões, recursos do próprio município, conforme destacou o prefeito. “Não é com dinheiro da União, que não cobre nem um terço do que aplicamos, nem de parcerias privadas. É o dinheiro da população, que administramos com responsabilidade”, afirmou Bruno Reis, acrescentando que a escola vai preparar as crianças para enfrentar os desafios da vida desde a Educação Infantil até o Fundamental I e II.

Com 2.100,77 m² de área construída, a nova unidade oferece ambientes arejados e confortáveis. Segundo Thiago Dantas, titular da Smed, essa é a 37ª escola entregue pela gestão desde 2021. “A mudança é enorme. O Cmei se equipara a qualquer escola particular, com infraestrutura de ponta e equipe pedagógica comprometida”, afirmou.

Novo Cmei em Cajazeiras VIII 1 de 7

As vagas serão distribuídas entre os dois turnos: 150 alunos pela manhã, 150 à tarde e 80 em tempo integral. O prédio possui acessibilidade total, parque infantil, brinquedoteca, sala de multiuso, refeitório, quadra de esportes e sanitários adaptados, entre outros espaços de apoio à comunidade escolar.