Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem era a jovem executada dentro de casa em Brotas

Rebeca Júlia de Souza Mendes, 18, foi morta a tiros no final de semana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:56

Jovem teria sido vítima de traficantes
Jovem teria sido vítima de traficantes Crédito: Reprodução

Rebeca Júlia de Souza Mendes, de 18 anos, foi morta a tiros no último sábado (6), no bairro de Brotas, em Salvador. Policiais militares da 26ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e encontraram o corpo da jovem dentro da cozinha da casa dela. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). 

De acordo com informações reveladas pelo CORREIO, a execução da jovem pode estar relacionada com ameaças feitas há cerca de seis meses por traficantes do Bonde do Maluco (BDM) que dominam a localidade Buraco da Gia, onde a jovem morava. Fontes disseram à reportagem que Rebeca Júlia teria sido vista no Nordeste de Amaralina e na Ribeira. 

Ambas as regiões sofrem influência da facção Comando Vermelho (CV), rival do Bonde do Maluco. "As próprias amigas do Buraco da Gia disseram que ela era ‘leva e traz’ e falaram para os chefes, que mandaram sair de vez de lá. Mas ainda assim, vez e outra, ela era vista por lá, no Buraco da Gia”, contou um policial.

Execução em Brotas

Jovem foi encontrada morta dentro de casa por Reprodução / Redes sociais
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
Waldir morava em área do BDM por Reprodução
BDM contralo o tráfico no Parque das Bromélias por Arisson Marinho/CORREIO
BDM controla o tráfico em Paripe, que vem sendo atacado pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aliança TCP/BDM chega a Salvador para contraatacar o CV por Reprodução
Escola Laura Sales de Almeida está há mais de 15 dias fechada por causa da briga entre o CV e o BDM por Reprodução
Escola fica próxima ao local dos confrontos entre o CV e o BDM por Bruno Wendel/CORREIO
BDM tomou conta do Pelô: o que faz a facção manter o domínio do maior cartão-postal da Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Carro recebeu marca "BDM" por Reprodução
Policiais militares apoiam equipes por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Polícia Militar por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar da Bahia por Divulgação
Polícia Militar em açõ na Bahia por Divulgação / PMBA
Polícias Civil e Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar atua na Operação Força Total durante todo o dia por Divulgação / Ascom PM
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Polícia Militar por Alberto Maraux
1 de 26
Jovem foi encontrada morta dentro de casa por Reprodução / Redes sociais

No sábado (6), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu. Guias de perícia e necropsia foram expedidas pela Polícia Civil, que investiga o caso. Criminosos teriam invadido a casa e disparado contra a jovem na nuca e em um dos ouvidos. 

Questionada sobre as ameaças, a Polícia Civil disse que "diligências são realizadas para esclarecer a autoria e motivação do crime e mais detalhes não serão divulgados para não atrapalhar o andamento das investigações”.

Mais recentes

Imagem - Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças

Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças
Imagem - Veja como a dieta mediterrânea pode ajudar a prevenir o Alzheimer

Veja como a dieta mediterrânea pode ajudar a prevenir o Alzheimer
Imagem - Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'

Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'

MAIS LIDAS

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
01

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Colete à prova de balas da TV Bahia é encontrado em área dominada pelo tráfico
02

Colete à prova de balas da TV Bahia é encontrado em área dominada pelo tráfico

Imagem - Adolescente de 13 anos é agredido com socos e puxões de cabelo em escola particular de Feira
03

Adolescente de 13 anos é agredido com socos e puxões de cabelo em escola particular de Feira

Imagem - Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'
04

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'Vou atrás de cada um de vocês'