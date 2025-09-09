Quem era a jovem executada dentro de casa em Brotas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:56
Rebeca Júlia de Souza Mendes, de 18 anos, foi morta a tiros no último sábado (6), no bairro de Brotas, em Salvador. Policiais militares da 26ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e encontraram o corpo da jovem dentro da cozinha da casa dela. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).
De acordo com informações reveladas pelo CORREIO, a execução da jovem pode estar relacionada com ameaças feitas há cerca de seis meses por traficantes do Bonde do Maluco (BDM) que dominam a localidade Buraco da Gia, onde a jovem morava. Fontes disseram à reportagem que Rebeca Júlia teria sido vista no Nordeste de Amaralina e na Ribeira.
Ambas as regiões sofrem influência da facção Comando Vermelho (CV), rival do Bonde do Maluco. "As próprias amigas do Buraco da Gia disseram que ela era ‘leva e traz’ e falaram para os chefes, que mandaram sair de vez de lá. Mas ainda assim, vez e outra, ela era vista por lá, no Buraco da Gia”, contou um policial.
Execução em Brotas
No sábado (6), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu. Guias de perícia e necropsia foram expedidas pela Polícia Civil, que investiga o caso. Criminosos teriam invadido a casa e disparado contra a jovem na nuca e em um dos ouvidos.
Questionada sobre as ameaças, a Polícia Civil disse que "diligências são realizadas para esclarecer a autoria e motivação do crime e mais detalhes não serão divulgados para não atrapalhar o andamento das investigações”.