CRIME

Quem era a jovem executada dentro de casa em Brotas

Rebeca Júlia de Souza Mendes, 18, foi morta a tiros no final de semana

Maysa Polcri

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:56

Jovem teria sido vítima de traficantes Crédito: Reprodução

Rebeca Júlia de Souza Mendes, de 18 anos, foi morta a tiros no último sábado (6), no bairro de Brotas, em Salvador. Policiais militares da 26ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e encontraram o corpo da jovem dentro da cozinha da casa dela. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

De acordo com informações reveladas pelo CORREIO, a execução da jovem pode estar relacionada com ameaças feitas há cerca de seis meses por traficantes do Bonde do Maluco (BDM) que dominam a localidade Buraco da Gia, onde a jovem morava. Fontes disseram à reportagem que Rebeca Júlia teria sido vista no Nordeste de Amaralina e na Ribeira.

Ambas as regiões sofrem influência da facção Comando Vermelho (CV), rival do Bonde do Maluco. "As próprias amigas do Buraco da Gia disseram que ela era ‘leva e traz’ e falaram para os chefes, que mandaram sair de vez de lá. Mas ainda assim, vez e outra, ela era vista por lá, no Buraco da Gia”, contou um policial.

Execução em Brotas 1 de 26

No sábado (6), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu. Guias de perícia e necropsia foram expedidas pela Polícia Civil, que investiga o caso. Criminosos teriam invadido a casa e disparado contra a jovem na nuca e em um dos ouvidos.