Execução em Brotas: jovem já tinha sido ameaçada por facção

Vítima foi executada em uma casa

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 12:23

Jovem foi encontrada morta dentro de casa
Jovem foi encontrada morta dentro de casa Crédito: Reprodução / Redes sociais

A morte brutal de Rebeca Júlia de Souza Mendes, 18 anos, assassinada a tiros no último sábado (06) em Brotas, pode ter relação com as ameaças feitas a ela há cerca de seis meses. As intimidações teriam sido realizadas por traficantes do Bonde do Maluco (BDM) do Buraco da Gia, onde a jovem morava.  

Fontes da Polícia Civil (PC) contaram que Rebeca estaria andando no Nordeste de Amaralina, quartel-general do Comando Vermelho (CV) e na Ribeira, outra localidade de domínio da facção carioca. “As próprias amigas do Buraco da Gia disseram que ela era ‘leva e traz’ e falaram para os chefes, que mandaram sair de vez de lá. Mas ainda assim, vez e outra, ela era vista por lá, no Buraco da Gia”, conta um policial.  

Rebeca foi morta em uma casa, na Rua Santo Antônio. Segundo moradores, criminosos invadiram o imóvel e a executaram com dois tiros: um na nuca e outro em um dos ouvidos.  O corpo dela foi encontrado na cozinha.  

Questionada sobre as ameaças, a PC enviou uma nota. “Diligências são realizadas para esclarecer a autoria e motivação do crime e mais detalhes não serão divulgados para não atrapalhar o andamento das investigações”.  

