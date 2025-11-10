5 signos vão brilhar e entram em uma das melhores semanas do ano a partir de hoje (10 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 03:00
Ao longo desta semana, entre os dias 10 e 16 de novembro, cinco signos sentem o clima mudar para melhor. O período marca recomeços, conquistas e oportunidades inesperadas. Depois de dias de tensão, o astral convida à ação, à confiança e à retomada da motivação. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: O período favorece a autoconfiança e o impulso para seguir em frente. É uma semana produtiva, de boas ideias e reconhecimento. Você se sentirá mais aberto a novas experiências e pronto para dar o próximo passo em projetos que estavam parados.
Dica cósmica: mantenha o foco, mas não perca o bom humor - sua leveza atrai boas parcerias.
Características de Áries
Leão: O brilho volta com força total. É um ótimo momento para mostrar seu talento, retomar planos pessoais e assumir o protagonismo da própria história. Pessoas influentes podem notar seu esforço e abrir portas importantes.
Dica cósmica: confie na sua presença - você não precisa forçar nada para se destacar.
Características do signo de Leão
Virgem: Recomeços e organização marcam a semana. Você vai perceber uma clareza maior para resolver o que estava travado e retomar o ritmo. A energia favorece decisões práticas e mudanças que tragam estabilidade.
Dica cósmica: simplifique. Quanto mais leve for sua rotina, mais as coisas fluem.
Características do signo de Virgem
Libra: A autoconfiança cresce, e você se sente mais disposto a assumir o controle da própria vida. As relações entram em fase mais harmônica e sincera, e sua sensibilidade ajuda a transformar desafios em acordos.
Dica cósmica: invista tempo em si - o equilíbrio que busca começa de dentro.
Características do signo de Libra
Sagitário: A sorte está do seu lado e você sente isso na prática. O período traz expansão, otimismo e chances de destaque. É hora de agir com coragem e mostrar tudo o que aprendeu nos últimos tempos.
Dica cósmica: siga a intuição e abrace o novo - o sucesso virá com espontaneidade.
Características do signo de Sagitário