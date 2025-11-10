ASTROLOGIA

5 signos vão brilhar e entram em uma das melhores semanas do ano a partir de hoje (10 de novembro)

Novas chances e conquistas chegam com força para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 03:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Ao longo desta semana, entre os dias 10 e 16 de novembro, cinco signos sentem o clima mudar para melhor. O período marca recomeços, conquistas e oportunidades inesperadas. Depois de dias de tensão, o astral convida à ação, à confiança e à retomada da motivação. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: O período favorece a autoconfiança e o impulso para seguir em frente. É uma semana produtiva, de boas ideias e reconhecimento. Você se sentirá mais aberto a novas experiências e pronto para dar o próximo passo em projetos que estavam parados.

Dica cósmica: mantenha o foco, mas não perca o bom humor - sua leveza atrai boas parcerias.

Características de Áries 1 de 7

Leão: O brilho volta com força total. É um ótimo momento para mostrar seu talento, retomar planos pessoais e assumir o protagonismo da própria história. Pessoas influentes podem notar seu esforço e abrir portas importantes.

Dica cósmica: confie na sua presença - você não precisa forçar nada para se destacar.

Características do signo de Leão 1 de 8

Virgem: Recomeços e organização marcam a semana. Você vai perceber uma clareza maior para resolver o que estava travado e retomar o ritmo. A energia favorece decisões práticas e mudanças que tragam estabilidade.

Dica cósmica: simplifique. Quanto mais leve for sua rotina, mais as coisas fluem.

Características do signo de Virgem 1 de 8

Libra: A autoconfiança cresce, e você se sente mais disposto a assumir o controle da própria vida. As relações entram em fase mais harmônica e sincera, e sua sensibilidade ajuda a transformar desafios em acordos.

Dica cósmica: invista tempo em si - o equilíbrio que busca começa de dentro.

Características do signo de Libra 1 de 9

Sagitário: A sorte está do seu lado e você sente isso na prática. O período traz expansão, otimismo e chances de destaque. É hora de agir com coragem e mostrar tudo o que aprendeu nos últimos tempos.

Dica cósmica: siga a intuição e abrace o novo - o sucesso virá com espontaneidade.