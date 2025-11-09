ASTROLOGIA

Amor profundo transforma a vida de 5 signos nesta semana (entre 10 e 16 de novembro)

Mudanças positivas e reencontros emocionais marcam a semana para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 13:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Durante a semana de 10 a 16 de novembro, o amor ganha um tom mais profundo e sincero. Cinco signos do zodíaco viverão momentos marcantes, seja revisitando sentimentos antigos, fortalecendo relacionamentos ou abrindo o coração para novas conexões. Não é uma fase para agir por impulso, mas para compreender o que o amor realmente significa para você. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Mudar de ideia não é desistir, Touro, é amadurecer. Esta semana traz uma nova perspectiva sobre o que é estar em um relacionamento saudável. Você pode perceber que o amor exige flexibilidade e empatia, e que o diálogo pode resolver o que parecia distante.

Dica cósmica: Abrace as mudanças. Elas podem ser exatamente o que o amor precisa para florescer.

Gêmeos

O amor pede reflexão, Gêmeos. Situações antigas podem ressurgir para que você finalmente aja de forma diferente. É o momento de repensar padrões e abrir espaço para novas formas de se conectar.

Dica cósmica: O passado volta para te ensinar, não para te prender.

Câncer

Ser autêntico é essencial, Câncer. Esta semana pede que você se conecte com o amor de forma verdadeira, sem se moldar às expectativas alheias. Relacionamentos sinceros se fortalecem, e os que não têm base sólida tendem a se desfazer naturalmente.

Dica cósmica: O amor que dura é aquele que respeita quem você realmente é.

Capricórnio

Tudo pode melhorar, inclusive o amor, Capricórnio. É hora de revisar planos, alinhar sonhos e pensar em crescimento conjunto. Conversas profundas podem aproximar você e seu parceiro, ou abrir espaço para um novo ciclo amoroso mais maduro.

Dica cósmica: A estabilidade emocional nasce da disposição de evoluir a dois.

Aquário

Soltar o que dói é o primeiro passo para o amor fluir, Aquário. Guardar mágoas ou insistir em ter razão só pesa o coração. Esta semana convida você a perdoar, entender e se abrir novamente.

Dica cósmica: O amor floresce quando o orgulho cede lugar à empatia.