O universo já escolheu: veja qual será o seu dia da sorte nesta semana (entre 10 e 16 de novembro)

Giuliana Mancini
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 15:00
Nem sempre é preciso forçar o destino - às vezes, a sorte vem quando você simplesmente permite. Nesta semana, o universo convida à reflexão, à pausa e à reconexão com o que realmente importa. Descubra qual será o seu dia mais favorável e como aproveitar essa energia da melhor forma. A previsão é do site "Your Tango".
Áries: Quarta-feira, 12 de novembro
A criatividade será sua maior aliada. Permita-se brincar, criar e dar forma a ideias que estavam guardadas. A sorte vem quando você se expressa sem medo.
Dica cósmica: confie no seu talento natural - ele pode abrir portas inesperadas.
Touro: Quinta-feira, 13 de novembro
Ouça o que vem de dentro. Um insight ou lembrança pode te colocar de volta no caminho certo. Sorte é seguir o que o coração sabe antes da razão.
Dica cósmica: escreva o que tem sentido ultimamente - há respostas nas entrelinhas.
Gêmeos: Domingo, 16 de novembro
Seu olhar sobre o sucesso muda, e isso atrai novas oportunidades. Valorize o que faz sentido para você, não apenas o que parece certo para os outros.
Dica cósmica: o que é prioridade hoje define sua sorte amanhã.
Câncer: Terça-feira, 11 de novembro
Um dia de autoconhecimento e crescimento pessoal. Quanto mais você se entende, mais chances cria de prosperar.
Dica cósmica: pratique a coragem de se mostrar como realmente é.
Leão: Quinta-feira, 13 de novembro
Os sonhos ainda estão vivos - e mais próximos do que parecem. Acredite na sua trajetória e não desista agora.
Dica cósmica: visualize o resultado que deseja e aja como se já fosse real.
Virgem: Sábado, 15 de novembro
Recomeços práticos e certeiros. É hora de reconstruir com mais sabedoria e propósito.
Dica cósmica: o sucesso vem quando você investe no que ressoa com o coração.
Libra: Terça-feira, 11 de novembro
Um momento de reflexão sobre carreira e propósito. Use a sorte a seu favor ao ajustar sua rota com equilíbrio e leveza.
Dica cósmica: a pausa também é parte do progresso.
Escorpião: Domingo, 16 de novembro
Um novo ciclo começa, e o destino te oferece uma segunda chance.
Dica cósmica: diga “sim” ao que faz seu coração vibrar - é assim que a sorte te encontra.
Sagitário: Terça-feira, 11 de novembro
A autoconfiança é sua bússola. A sorte chega quando você confia nas próprias decisões.
Dica cósmica: siga mesmo sem garantias - o caminho se revela no movimento.
Capricórnio: Sábado, 15 de novembro
Comprometa-se com seus sonhos e veja-os crescer. A sorte está em quem acredita de verdade.
Dica cósmica: o foco é a ponte entre intenção e conquista.
Aquário: Domingo, 16 de novembro
Mudanças positivas na rotina e no trabalho te aproximam do equilíbrio que você busca.
Dica cósmica: sucesso é servir ao que faz sentido - o resto vem depois.
Peixes: Quinta-feira, 13 de novembro
O passado pode trazer uma oportunidade valiosa. Revise, resgate e aja com fé.
Dica cósmica: o que retorna agora tem um propósito maior.