O universo já escolheu: veja qual será o seu dia da sorte nesta semana (entre 10 e 16 de novembro)

Cada signo terá um momento especial nesta semana; veja qual é o seu

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 15:00

Sorte e signos
Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre é preciso forçar o destino - às vezes, a sorte vem quando você simplesmente permite. Nesta semana, o universo convida à reflexão, à pausa e à reconexão com o que realmente importa. Descubra qual será o seu dia mais favorável e como aproveitar essa energia da melhor forma. A previsão é do site "Your Tango".

Áries: Quarta-feira, 12 de novembro

A criatividade será sua maior aliada. Permita-se brincar, criar e dar forma a ideias que estavam guardadas. A sorte vem quando você se expressa sem medo.

Dica cósmica: confie no seu talento natural - ele pode abrir portas inesperadas.

Leão: Quinta-feira, 13 de novembro

Os sonhos ainda estão vivos - e mais próximos do que parecem. Acredite na sua trajetória e não desista agora.

Dica cósmica: visualize o resultado que deseja e aja como se já fosse real.

Virgem: Sábado, 15 de novembro

Recomeços práticos e certeiros. É hora de reconstruir com mais sabedoria e propósito.

Dica cósmica: o sucesso vem quando você investe no que ressoa com o coração.

Libra: Terça-feira, 11 de novembro

Um momento de reflexão sobre carreira e propósito. Use a sorte a seu favor ao ajustar sua rota com equilíbrio e leveza.

Dica cósmica: a pausa também é parte do progresso.

Escorpião: Domingo, 16 de novembro

Um novo ciclo começa, e o destino te oferece uma segunda chance.

Dica cósmica: diga “sim” ao que faz seu coração vibrar - é assim que a sorte te encontra.

Sagitário: Terça-feira, 11 de novembro

A autoconfiança é sua bússola. A sorte chega quando você confia nas próprias decisões.

Dica cósmica: siga mesmo sem garantias - o caminho se revela no movimento.

Capricórnio: Sábado, 15 de novembro

Comprometa-se com seus sonhos e veja-os crescer. A sorte está em quem acredita de verdade.

Dica cósmica: o foco é a ponte entre intenção e conquista.

Aquário: Domingo, 16 de novembro

Mudanças positivas na rotina e no trabalho te aproximam do equilíbrio que você busca.

Dica cósmica: sucesso é servir ao que faz sentido - o resto vem depois.

Peixes: Quinta-feira, 13 de novembro

O passado pode trazer uma oportunidade valiosa. Revise, resgate e aja com fé.

Dica cósmica: o que retorna agora tem um propósito maior.

