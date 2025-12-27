Acesse sua conta
Perfume de grife avaliado em R$ 6 mil ganha versão de R$ 100 da marca de Virginia Fonseca

Fragrância luxuosa inspirada em Paris agora tem versão mais barata lançada pela WePink

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:30

Lost In Paris ganha versão barata da WePink por menos de R$ 100
Lost In Paris ganha versão barata da WePink por menos de R$ 100 Crédito: Reprodução

O perfume Lost In Paris, de Roja Dove, é conhecido por sua sofisticação e notas gourmand que lembram sobremesas francesas refinadas. Com aroma de laranja caramelizada, rum, baunilha bourbon e âmbar cinza, o lançamento da marca britânica custa cerca de R$ 6.176,30 no site oficial.

Inspirada por essa fragrância de luxo, a WePink, de Virgínia Fonseca e Samara Pink, lançou uma versão acessível chamada Feive, com preço promocional de R$ 94,90. O perfume mantém a essência gourmand, combinando notas cítricas de abertura, caramelo e manteiga no coração, e musk, baunilha e canela no fundo, criando um aroma doce, marcante e sofisticado.

A versão acessível promete entregar a experiência sensorial do original, mas para um público maior, trazendo glamour e charme das fragrâncias de luxo por um valor bem mais amigável.

