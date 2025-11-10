Acesse sua conta
Jovem de 18 anos é estuprada por motociclista de app em viagem em Salvador

Homem desviou o caminho e, armado com um revólver, rendeu a passageira

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 11:01

Deam
Deam Crédito: Divulgação

Uma jovem de 18 anos foi estuprada durante uma viagem de moto por aplicativo na noite de domingo (9) em Salvador. A mulher, que não terá a identidade divulgada, solicitou uma corrida, mas, durante a rota, o motociclista desviou o caminho, rendeu a passageira com uma arma e praticou o crime.

A ocorrência foi por volta das 22h, quando a jovem saiu da casa da irmã, no bairro Jardim das Margaridas, para casa, em Cassange. O motociclista, no entanto, mudou o roteiro do caminho e foi para uma área de matagal.

"Ele perguntou se ela era casada, ela falou que sim. Então ele perguntou se ela tinha filhos, ela disse que não. Aí ele disse 'hoje vou te dar um filho'", conta a irmã da vítima. Depois disso, o homem parou a moto e agarrou a jovem. Houve luta corporal, mas ele sacou uma arma.

"Ela começou a chorar e gritar por socorro, mas o lugar era deserto ninguém ouviu. O delegado disse que é uma zona usada para desova", diz a parente.

Depois do crime, o homem ainda obrigou a vítima a voltar para a moto e a deixou perto de casa. Ela completou o caminho andando. Ao chegar, denunciou o caso para o marido e outros familiares.

O caso também foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam Brotas), que investiga o crime. Foi emitido guia para exames de lesão corporal. O modelo e a placa do veículo foram fornecidos pela vítima, mas o suspeito do crime ainda não foi localizado.

Conforme dados da viagem, o homem se chama Emerson e tem avaliação 4,9 no 99 Pop - aplicativo por onde a viagem foi solicitada -, ele já fez mais de mil corridas. A nota é considerada alta. 

A reportagem procurou a empresa para saber quais medidas foram tomadas a partir da denúncia e aguarda retorno. O CORREIO não localizou contato do motorista. 

