Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura exige porte de arma para diretor de escola em edital de concurso público

Caso chamou atenção; gestão municipal retificou edital

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:47

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Inscrições serão abertas no dia 18 de setembro Crédito: Shutterstock

O edital de um concurso público divulgado pela prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, causou polêmica. O documento, publicado na quarta-feira (10), exigia porte de arma para diversos cargos na área da Educação, incluindo diretor de escola. A prefeitura disse que se tratou de um erro e retificou o edital. 

O concurso é para os cargos de diretor de escola, orientador pedagógico, supervisor de ensino e vice-diretor de escola. A exigência para o porte de arma aparece na letra L do item 2.3, que trata das inscrições. A administração do município afirmou que a exigência se tratou de um "erro" na redação do documento.

Prefeitura exige porte de arma em concurso público para a educação
Prefeitura exige porte de arma em concurso público para a educação Crédito: Reprodução

Na quinta-feira (11), um novo edital foi publicado, sem a exigência. Porém, o "erro" foi suficiente para manifestação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SSPMS). 

“O Sindicato se manifesta radicalmente contrário a esse 'requisito', no entanto, não tomará nenhuma medida uma vez que, de acordo com a secretaria responsável, trata-se de um erro de publicação, que será corrigido ainda em Jornal do Município. Caso isso não se concretize, sem dúvida, o SSPMS encaminhará medidas cabíveis”, falou. 

O concurso 

As inscrições para o concurso deverão ser feitas de 18 de setembro (quinta-feira) até 3 de novembro de 2025, através do site. A taxa de inscrição é de R$ 98,80. O pagamento da inscrição deverá ser feito até 4 de novembro. Confira o edital completo aqui

Mais recentes

Imagem - BYD anuncia 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Camaçari; veja como concorrer

BYD anuncia 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Camaçari; veja como concorrer
Imagem - Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana
Imagem - Concursos públicos têm mais de 10 mil vagas com salários de até R$ 32 mil

Concursos públicos têm mais de 10 mil vagas com salários de até R$ 32 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas
01

Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
02

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

Imagem - Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'
03

Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
04

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro