Prefeitura exige porte de arma para diretor de escola em edital de concurso público

Maysa Polcri
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:47
O edital de um concurso público divulgado pela prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, causou polêmica. O documento, publicado na quarta-feira (10), exigia porte de arma para diversos cargos na área da Educação, incluindo diretor de escola. A prefeitura disse que se tratou de um erro e retificou o edital.
O concurso é para os cargos de diretor de escola, orientador pedagógico, supervisor de ensino e vice-diretor de escola. A exigência para o porte de arma aparece na letra L do item 2.3, que trata das inscrições. A administração do município afirmou que a exigência se tratou de um "erro" na redação do documento.
Na quinta-feira (11), um novo edital foi publicado, sem a exigência. Porém, o "erro" foi suficiente para manifestação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SSPMS).
“O Sindicato se manifesta radicalmente contrário a esse 'requisito', no entanto, não tomará nenhuma medida uma vez que, de acordo com a secretaria responsável, trata-se de um erro de publicação, que será corrigido ainda em Jornal do Município. Caso isso não se concretize, sem dúvida, o SSPMS encaminhará medidas cabíveis”, falou.
As inscrições para o concurso deverão ser feitas de 18 de setembro (quinta-feira) até 3 de novembro de 2025, através do site. A taxa de inscrição é de R$ 98,80. O pagamento da inscrição deverá ser feito até 4 de novembro. Confira o edital completo aqui.