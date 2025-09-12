SÃO PAULO

Prefeitura exige porte de arma para diretor de escola em edital de concurso público

Caso chamou atenção; gestão municipal retificou edital

Maysa Polcri

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:47

Inscrições serão abertas no dia 18 de setembro Crédito: Shutterstock

O edital de um concurso público divulgado pela prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, causou polêmica. O documento, publicado na quarta-feira (10), exigia porte de arma para diversos cargos na área da Educação, incluindo diretor de escola. A prefeitura disse que se tratou de um erro e retificou o edital.

O concurso é para os cargos de diretor de escola, orientador pedagógico, supervisor de ensino e vice-diretor de escola. A exigência para o porte de arma aparece na letra L do item 2.3, que trata das inscrições. A administração do município afirmou que a exigência se tratou de um "erro" na redação do documento.

Prefeitura exige porte de arma em concurso público para a educação Crédito: Reprodução

Na quinta-feira (11), um novo edital foi publicado, sem a exigência. Porém, o "erro" foi suficiente para manifestação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SSPMS).

“O Sindicato se manifesta radicalmente contrário a esse 'requisito', no entanto, não tomará nenhuma medida uma vez que, de acordo com a secretaria responsável, trata-se de um erro de publicação, que será corrigido ainda em Jornal do Município. Caso isso não se concretize, sem dúvida, o SSPMS encaminhará medidas cabíveis”, falou.

O concurso