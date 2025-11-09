Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com 100 vagas e salários de até R$ 3,8 mil

Cargos são para níveis fundamental e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 11:30

Vagas, salários, provas e títulos foram divulgados
Prefeitura de Pires do Rio Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Pires do Rio, no estado de Goiás, abriu concurso público com 100 vagas e salários iniciais de até R$ 3.845,05. As oportunidades são para níveis fundamental e superior de escolaridade. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 5 e 12 de novembro de 2025.

O maior destaque do certame são as 83 vagas para Professor, que têm remuneração de R$ 3.845,05 para uma jornada de 30 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Pires do Rio

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Fundação Aroeira, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar também por prova de títulos.

As taxas de inscrição variam entre R$ 30 para candidatos de nível fundamental e R$ 60 para os candidatos de nível superior.

Tags:

