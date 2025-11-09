OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 100 vagas e salários de até R$ 3,8 mil

Cargos são para níveis fundamental e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 11:30

Prefeitura de Pires do Rio Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Pires do Rio, no estado de Goiás, abriu concurso público com 100 vagas e salários iniciais de até R$ 3.845,05. As oportunidades são para níveis fundamental e superior de escolaridade. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 5 e 12 de novembro de 2025.

O maior destaque do certame são as 83 vagas para Professor, que têm remuneração de R$ 3.845,05 para uma jornada de 30 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Fundação Aroeira, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar também por prova de títulos.