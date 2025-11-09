Acesse sua conta
Amazon inicia bloqueio de aplicativos de IPTV piratas no Fire TV Stick

Ação global desativa remotamente programas piratas e antecipa fim do sideloading

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09:25

Fire TV Stick
Fire TV Stick Crédito: Divulgação

A Amazon iniciou uma ofensiva mundial contra o uso de aplicativos de streaming ilegais em seus dispositivos Fire TV Stick. Desde 31 de outubro, a empresa começou a desativar remotamente apps identificados como piratas, em parceria com a Alliance for Creativity and Entertainment (ACE ), coalizão global de estúdios e produtoras que combate a pirataria digital.

O bloqueio, que já atinge países da Europa como Reino Unido, França e Alemanha, deve chegar aos Estados Unidos em novembro e, depois, se expandir para outros mercados - não há detalhes de quando o Brasil deve entrar na mira. A ação impacta milhões de dispositivos no mundo todo, segundo a companhia.

De acordo com a Amazon, o sistema compara automaticamente todos os aplicativos instalados nos Fire TV Sticks com uma lista de banidos mantida pela ACE. Caso haja correspondência, o app deixa de funcionar imediatamente, sem possibilidade de reversão.

“Pirataria é ilegal, e sempre trabalhamos para bloqueá-la de nosso Appstore. Através de um programa expandido da ACE, agora vamos bloquear apps identificados como fornecedores de conteúdo pirata, inclusive aqueles baixados fora de nossa loja”, declarou um porta-voz da Amazon ao The Sun.

Usuários reclamam de interrupção de serviço pirata

Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução
Resposta dada antes do fim do serviço por Reprodução
Aviso aos usuários por Reprodução
Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução

Como funciona o bloqueio de pirataria no Amazon Fire TV Stick

Ao tentar abrir um aplicativo bloqueado, o usuário vê a mensagem: “Aplicativo perigoso detectado - foi desabilitado por motivos de segurança”. O programa continua instalado, mas não abre nem pode ser usado. O Fire Stick oferece duas opções - “Desinstalar” ou “Manter” -, porém manter o app não muda nada: ele permanece inativo.

O bloqueio atua diretamente no dispositivo, e não na rede. A Amazon envia uma instrução que marca o app como desabilitado, o que torna inútil o uso de VPNs. Mesmo mascarando a localização e o tráfego, a VPN não interfere nas permissões de execução do Fire Stick.

Fim do sideloading? 

A instalação manual de aplicativos (“sideloading”) ainda funciona nos modelos atuais do Fire TV Stick, como as versões HD, 4K e 4K Max. No entanto, qualquer app considerado ilegal pode ser detectado e desativado remotamente.

Nos novos dispositivos, isso deve mudar. O Fire TV Stick 4K Select, lançado em setembro de 2025, traz o Vega OS, sistema baseado em Linux que elimina completamente o sideloading, apenas aplicativos do Appstore oficial poderão ser instalados.

Ofensiva contra a pirataria

A Amazon justifica a medida como parte de uma estratégia de segurança para proteger os usuários contra malware, vírus e fraudes. Especialistas reconhecem o fundamento técnico desses argumentos, mas o movimento também atende a um interesse comercial: conter a associação do Fire TV Stick com serviços ilegais de IPTV, algo que há anos incomodava os estúdios de Hollywood e ameaçava a reputação da marca.

A ação acontece em meio a uma megaoperação contra pirataria que atingiu milhões de brasileiros. No Brasil, a Operação 404, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com polícias estaduais e internacionais, derrubou 675 sites e 14 aplicativos de streaming ilegal, cumpriu 30 mandados de busca e apreensão e prendeu nove suspeitos, sendo seis no Brasil e três na Argentina.

Na Argentina, onde a operação se iniciou, foram desarticuladas 26 plataformas de IPTV pirata que atendiam cerca de 8 milhões de usuários em diversos países, com impacto direto no mercado brasileiro de serviços ilegais

