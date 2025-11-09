COMBATE À PIRATARIA

Amazon inicia bloqueio de aplicativos de IPTV piratas no Fire TV Stick

Ação global desativa remotamente programas piratas e antecipa fim do sideloading

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09:25

Fire TV Stick Crédito: Divulgação

A Amazon iniciou uma ofensiva mundial contra o uso de aplicativos de streaming ilegais em seus dispositivos Fire TV Stick. Desde 31 de outubro, a empresa começou a desativar remotamente apps identificados como piratas, em parceria com a Alliance for Creativity and Entertainment (ACE ), coalizão global de estúdios e produtoras que combate a pirataria digital.

O bloqueio, que já atinge países da Europa como Reino Unido, França e Alemanha, deve chegar aos Estados Unidos em novembro e, depois, se expandir para outros mercados - não há detalhes de quando o Brasil deve entrar na mira. A ação impacta milhões de dispositivos no mundo todo, segundo a companhia.

De acordo com a Amazon, o sistema compara automaticamente todos os aplicativos instalados nos Fire TV Sticks com uma lista de banidos mantida pela ACE. Caso haja correspondência, o app deixa de funcionar imediatamente, sem possibilidade de reversão.

“Pirataria é ilegal, e sempre trabalhamos para bloqueá-la de nosso Appstore. Através de um programa expandido da ACE, agora vamos bloquear apps identificados como fornecedores de conteúdo pirata, inclusive aqueles baixados fora de nossa loja”, declarou um porta-voz da Amazon ao The Sun.

Usuários reclamam de interrupção de serviço pirata 1 de 13

Como funciona o bloqueio de pirataria no Amazon Fire TV Stick

Ao tentar abrir um aplicativo bloqueado, o usuário vê a mensagem: “Aplicativo perigoso detectado - foi desabilitado por motivos de segurança”. O programa continua instalado, mas não abre nem pode ser usado. O Fire Stick oferece duas opções - “Desinstalar” ou “Manter” -, porém manter o app não muda nada: ele permanece inativo.

O bloqueio atua diretamente no dispositivo, e não na rede. A Amazon envia uma instrução que marca o app como desabilitado, o que torna inútil o uso de VPNs. Mesmo mascarando a localização e o tráfego, a VPN não interfere nas permissões de execução do Fire Stick.

Fim do sideloading?

A instalação manual de aplicativos (“sideloading”) ainda funciona nos modelos atuais do Fire TV Stick, como as versões HD, 4K e 4K Max. No entanto, qualquer app considerado ilegal pode ser detectado e desativado remotamente.

Nos novos dispositivos, isso deve mudar. O Fire TV Stick 4K Select, lançado em setembro de 2025, traz o Vega OS, sistema baseado em Linux que elimina completamente o sideloading, apenas aplicativos do Appstore oficial poderão ser instalados.

Ofensiva contra a pirataria

A Amazon justifica a medida como parte de uma estratégia de segurança para proteger os usuários contra malware, vírus e fraudes. Especialistas reconhecem o fundamento técnico desses argumentos, mas o movimento também atende a um interesse comercial: conter a associação do Fire TV Stick com serviços ilegais de IPTV, algo que há anos incomodava os estúdios de Hollywood e ameaçava a reputação da marca.

A ação acontece em meio a uma megaoperação contra pirataria que atingiu milhões de brasileiros. No Brasil, a Operação 404, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com polícias estaduais e internacionais, derrubou 675 sites e 14 aplicativos de streaming ilegal, cumpriu 30 mandados de busca e apreensão e prendeu nove suspeitos, sendo seis no Brasil e três na Argentina.