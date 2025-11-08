ASTROLOGIA

Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora

O momento é ideal para quem precisa se reinventar

Fernanda Varela

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 13:16

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O fim de um ciclo e o início de outro. A energia deste sábado (8) chega marcada pelo Anjo da Transformação, que inspira quatro signos a deixarem o passado para trás e abraçarem uma nova fase com coragem e clareza. O momento é ideal para quem precisa se reinventar, curar feridas antigas e reconstruir a própria história com mais propósito e confiança.

Áries

O Anjo da Transformação renova sua força interior e te impulsiona a mudar o rumo de algo que parecia estagnado. Uma decisão importante pode trazer o recomeço que você esperava, principalmente na vida profissional. Deixe o medo de lado e siga o instinto: há portas se abrindo onde antes só havia dúvida.

Câncer

Velhas emoções vêm à tona para serem curadas de vez. A energia deste sábado convida você a se libertar de vínculos que drenam sua energia e a acolher um novo sentido de amor e pertencimento. O Anjo da Transformação pede: não resista à mudança, ela vem para te fortalecer.

Escorpião

Seu signo é naturalmente ligado à renovação, e o Anjo da Transformação intensifica esse poder. Uma virada emocional ou espiritual pode te fazer enxergar a vida de outra forma. Este é o momento de perdoar, seguir em frente e aceitar o novo com maturidade.

Capricórnio

Mudanças estruturais estão no ar, e o Anjo da Transformação prepara terreno para algo sólido e verdadeiro florescer. Deixe cair o que já não combina com a sua essência. Um novo caminho profissional ou afetivo pode surgir de forma surpreendente, mas totalmente alinhado ao que você busca há tempos.