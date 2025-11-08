ASTROLOGIA

Anjo da Guarda deste sábado (8 de novembro) anuncia proteção reforçada a 3 signos: vão tentar te derrubar, mas você não vai cair

O sábado será de superação e vitória sobre as más intenções

Fernanda Varela

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 00:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

As energias deste sábado (8 de novembro) vêm acompanhadas de desafios e provações. O universo testa a força interior de quem vem enfrentando pressões, críticas ou inveja, mas os anjos da guarda garantem: nada poderá abalar quem age com verdade e fé. O dia pede calma diante de provocações e confiança em si mesmo. Três signos estarão especialmente protegidos para se manter firmes, mesmo quando tudo parecer balançar.

Áries

Alguém pode tentar te desestabilizar, mas não vai conseguir. Seu brilho e sua determinação assustam quem não entende o seu propósito. Use essa força de forma inteligente e não entre em disputas desnecessárias. O tempo mostrará quem estava certo.

Câncer

Pessoas próximas podem questionar suas escolhas, e isso pode te deixar emocionalmente abalado. Respire fundo e siga seu instinto: você sabe o que é melhor para si. O dia pede silêncio estratégico e fé. Mesmo em meio à turbulência, a vida vai provar que você estava no caminho certo.

Escorpião

A energia do dia pode trazer provocações e tentativas de minar sua confiança, mas nada disso terá força se você mantiver o foco. Evite reagir por impulso e deixe que suas atitudes falem por você. A proteção espiritual está do seu lado, e quem tentar te atingir acabará se revelando por conta própria.

