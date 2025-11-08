Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 04:00
A mensagem do dia, neste sábado (8), chega com um lembrete de amor-próprio e autenticidade. Deus pede que você pare de se moldar para caber nas expectativas alheias. Quem vive para agradar o mundo acaba se afastando de si mesmo e do propósito que o Criador desenhou.
“Eu te fiz único. Não apague a luz que coloquei em você só para não incomodar os outros.”
Veja qual o recado de Deus para você hoje
O recado é de libertação. Viver com verdade é um ato de fé e coragem. Quando você se aceita como é, atrai o que realmente vibra na mesma essência.
A orientação é clara: seja fiel a quem você é. Deus te abençoa quando você escolhe a verdade, mesmo que isso signifique andar por caminhos diferentes.