Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo tem um recado pra você neste sábado (8 de novembro): não se perca tentando agradar os outros

A orientação é clara: seja fiel a quem você é

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje
Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia, neste sábado (8), chega com um lembrete de amor-próprio e autenticidade. Deus pede que você pare de se moldar para caber nas expectativas alheias. Quem vive para agradar o mundo acaba se afastando de si mesmo e do propósito que o Criador desenhou.

“Eu te fiz único. Não apague a luz que coloquei em você só para não incomodar os outros.”

Veja qual o recado de Deus para você hoje

Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
1 de 13
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock

O recado é de libertação. Viver com verdade é um ato de fé e coragem. Quando você se aceita como é, atrai o que realmente vibra na mesma essência.

A orientação é clara: seja fiel a quem você é. Deus te abençoa quando você escolhe a verdade, mesmo que isso signifique andar por caminhos diferentes.

Tags:

Deus Oração Recado do dia Recado Religião

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Riqueza, amor ardente e muita sorte: 3 signos serão agraciados por uma onda de bênçãos a partir deste sábado (8 de novembro)

Riqueza, amor ardente e muita sorte: 3 signos serão agraciados por uma onda de bênçãos a partir deste sábado (8 de novembro)
Imagem - Comida de restaurante em casa: descubra quanto custa ter um chef profissional na sua cozinha por um dia

Comida de restaurante em casa: descubra quanto custa ter um chef profissional na sua cozinha por um dia

MAIS LIDAS

Imagem - Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos
01

Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos

Imagem - Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'
02

Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

Imagem - Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa
03

Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa

Imagem - Tremembé: como a filha de Elize Matsunaga descobriu que a mãe esquartejou o pai
04

Tremembé: como a filha de Elize Matsunaga descobriu que a mãe esquartejou o pai