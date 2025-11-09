Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ciclopia: filhote de gato surpreende ao nascer com apenas um olho

Animal morreu apenas um dia depois, com complicações respiratórias

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10:05

Gato nasceu com apenas um olho
Gato nasceu com apenas um olho Crédito: Gilmar Almeida

O nascimento de um gato com apenas um olho surpreendeu os moradores do distrito de Nova Conquista, no interior de Vilhena (RO). O filhote, que fazia parte de uma ninhada de três, viveu por apenas um dia após apresentar dificuldades respiratórias.

O tutor do animal, Gilberto Almeida, contou que nunca havia presenciado algo parecido, embora sua gata já tivesse tido outras crias. “Foi a primeira vez que nasceu um filhote diferente”, relatou, segundo o Uol.

De acordo com especialistas, o caso é um exemplo de ciclopia, uma má-formação congênita rara que ocorre durante o desenvolvimento embrionário. Nessa condição, os olhos não se dividem em duas cavidades, fazendo com que o animal nasça com um único campo ocular, geralmente acompanhado da ausência de nariz ou outras alterações faciais.

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Ciências Médicas de Urmia, no Irã, descreve que “a ciclopia é um distúrbio congênito raro caracterizado por anomalias faciais”.

Veja relações entre cor do pelo e características dos gatos

Gatos siameses costumam ser estrábicos por Shutterstock
Gatos brancos de olhos azuis tem tendência a serem surdos por Shutterstock
Gatas tricolores costumam ser mais reservadas e arriscas por Shutterstock
Gatos laranjas geralmente são machos e tutores o descrevem como mais brincalhões por Shutterstock
1 de 4
Gatos siameses costumam ser estrábicos por Shutterstock

Ainda segundo o trabalho, o problema está relacionado a uma das formas mais graves da holoprosencefalia, um defeito que afeta a formação do cérebro e do rosto. Em muitos casos, os embriões com essa condição são abortados espontaneamente ou morrem logo após o nascimento.

A ciclopia pode ser identificada durante a gestação por exames de ultrassom ou ressonância magnética. A origem da anomalia está ligada tanto a mutações genéticas quanto a fatores ambientais, como a exposição a toxinas ou o uso de determinadas substâncias durante a gravidez.

Embora extremamente rara, a condição já foi registrada em diferentes espécies, incluindo seres humanos, porcos e gatos. O nome vem da mitologia grega e faz referência aos Ciclopes, criaturas gigantes representadas com um único olho no centro da testa.

Tags:

Gato

Mais recentes

Imagem - 3 signos vão viver um mês incrível em novembro e finalmente entram em uma fase de sorte e crescimento

3 signos vão viver um mês incrível em novembro e finalmente entram em uma fase de sorte e crescimento
Imagem - Nubank demite 12 funcionários após briga em reunião por mudança no home office

Nubank demite 12 funcionários após briga em reunião por mudança no home office
Imagem - Amazon inicia bloqueio de aplicativos de IPTV piratas no Fire TV Stick

Amazon inicia bloqueio de aplicativos de IPTV piratas no Fire TV Stick

MAIS LIDAS

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
01

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo
02

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Imagem - Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora
03

Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
04

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos