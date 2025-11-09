RONDÔNIA

Ciclopia: filhote de gato surpreende ao nascer com apenas um olho

Animal morreu apenas um dia depois, com complicações respiratórias

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10:05

Gato nasceu com apenas um olho Crédito: Gilmar Almeida

O nascimento de um gato com apenas um olho surpreendeu os moradores do distrito de Nova Conquista, no interior de Vilhena (RO). O filhote, que fazia parte de uma ninhada de três, viveu por apenas um dia após apresentar dificuldades respiratórias.

O tutor do animal, Gilberto Almeida, contou que nunca havia presenciado algo parecido, embora sua gata já tivesse tido outras crias. “Foi a primeira vez que nasceu um filhote diferente”, relatou, segundo o Uol.

De acordo com especialistas, o caso é um exemplo de ciclopia, uma má-formação congênita rara que ocorre durante o desenvolvimento embrionário. Nessa condição, os olhos não se dividem em duas cavidades, fazendo com que o animal nasça com um único campo ocular, geralmente acompanhado da ausência de nariz ou outras alterações faciais.

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Ciências Médicas de Urmia, no Irã, descreve que “a ciclopia é um distúrbio congênito raro caracterizado por anomalias faciais”.

Ainda segundo o trabalho, o problema está relacionado a uma das formas mais graves da holoprosencefalia, um defeito que afeta a formação do cérebro e do rosto. Em muitos casos, os embriões com essa condição são abortados espontaneamente ou morrem logo após o nascimento.

A ciclopia pode ser identificada durante a gestação por exames de ultrassom ou ressonância magnética. A origem da anomalia está ligada tanto a mutações genéticas quanto a fatores ambientais, como a exposição a toxinas ou o uso de determinadas substâncias durante a gravidez.