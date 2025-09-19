Jovem é preso por tortura na Bahia após divulgar vídeo de agressão nas redes sociais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:51
Um homem de 18 anos foi preso temporariamente pela Polícia Civil da Bahia, por meio da delegacia de Ibirapitanga, nesta quinta-feira (18), por participação em um crime de tortura ocorrido no município. As investigações tiveram início após a divulgação de um vídeo em redes sociais, em 11 de agosto, que mostrava a vítima sendo agredida por um grupo criminoso.
Segundo a polícia, a análise do material e as diligências realizadas permitiram a identificação de outros suspeitos, cujos mandados de prisão também foram expedidos. A investigação indica que o grupo integra uma organização criminosa ativa na região, envolvida em práticas como tráfico de drogas, extorsão e tortura.
O jovem preso já havia sido apontado em outro inquérito policial por tentativa de estupro de vulnerável. Após a prisão, ele foi encaminhado à delegacia, onde os procedimentos legais foram adotados. As apurações continuam, com o objetivo de localizar e responsabilizar os demais integrantes da quadrilha.