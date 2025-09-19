CRIME

Jovem é preso por tortura na Bahia após divulgar vídeo de agressão nas redes sociais

Polícia Civil aponta ligação do suspeito a organização criminosa envolvida em tráfico, extorsão e violência

Carol Neves

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:51

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 18 anos foi preso temporariamente pela Polícia Civil da Bahia, por meio da delegacia de Ibirapitanga, nesta quinta-feira (18), por participação em um crime de tortura ocorrido no município. As investigações tiveram início após a divulgação de um vídeo em redes sociais, em 11 de agosto, que mostrava a vítima sendo agredida por um grupo criminoso.

Segundo a polícia, a análise do material e as diligências realizadas permitiram a identificação de outros suspeitos, cujos mandados de prisão também foram expedidos. A investigação indica que o grupo integra uma organização criminosa ativa na região, envolvida em práticas como tráfico de drogas, extorsão e tortura.