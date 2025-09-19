Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Parque da Cidade recebe nova edição da Feira Vegana Salvador neste final de semana

Com entrada gratuita, edição especial de primavera acontece nos dias 20 e 21 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17:21

Feira Vegana Salvador, no Parque da Cidade
Feira Vegana Salvador, no Parque da Cidade Crédito: Divulgação

Neste fim de semana, 20 e 21 de setembro, chega ao Parque da Cidade Joventino Silva a edição de primavera da Feira Vegana Salvador. Com entrada gratuita e sabores que vão da culinária baiana à asiática, o evento acontece das 10h às 17h.

A feira reunirá mais de 20 expositores com uma ampla variedade de produtos veganos, incluindo comidas, bebidas, decoração, cosméticos, artesanato e arte autoral. O evento também contará com novidades especiais para celebrar a estação das flores.

Feira Vegana Salvador

Feira Vegana Salvador por Divulgação
Feira Vegana Salvador por Divulgação
Feira Vegana Salvador por Divulgação
Feira Vegana Salvador por Divulgação
1 de 4
Feira Vegana Salvador por Divulgação

“Mais do que uma feira, a edição Primavera é um convite para curtir um final de semana na natureza, com opções para todos os gostos. O público poderá desfrutar de um ambiente acolhedor, consciente e inspirador, perfeito para quem busca novas experiências e um estilo de vida mais sustentável”, define a organização do evento.

Além da gastronomia, os visitantes terão acesso a outras atividades e experiências, como um espaço colaborativo para compartilhar plantas, sementes e dicas de cultivo; degustação de chás e experiências de skincare com produtos naturais; massagens com um profissional por R$25,00 a sessão; e o Bazar do Gatil, uma oportunidade de adquirir peças únicas e colaborar com a causa animal.

SERVIÇO

Local: Parque da Cidade Joventino Silva

Data: 20 e 21 de setembro de 2025

Horário: das 10h às 17h

Entrada gratuita

Mais recentes

Imagem - 22 fuzis são apreendidos em esconderijo do tráfico em Camaçari

22 fuzis são apreendidos em esconderijo do tráfico em Camaçari
Imagem - Motorista presta queixa contra BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias

Motorista presta queixa contra BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias
Imagem - Veja quais obras da Ufba serão retomadas após investimento de R$ 62 milhões

Veja quais obras da Ufba serão retomadas após investimento de R$ 62 milhões

MAIS LIDAS

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
01

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
02

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador
03

Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
04

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás