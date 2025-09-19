DIVERSÃO

Parque da Cidade recebe nova edição da Feira Vegana Salvador neste final de semana

Com entrada gratuita, edição especial de primavera acontece nos dias 20 e 21 de setembro

Maria Raquel Brito

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17:21

Feira Vegana Salvador, no Parque da Cidade Crédito: Divulgação

Neste fim de semana, 20 e 21 de setembro, chega ao Parque da Cidade Joventino Silva a edição de primavera da Feira Vegana Salvador. Com entrada gratuita e sabores que vão da culinária baiana à asiática, o evento acontece das 10h às 17h.

A feira reunirá mais de 20 expositores com uma ampla variedade de produtos veganos, incluindo comidas, bebidas, decoração, cosméticos, artesanato e arte autoral. O evento também contará com novidades especiais para celebrar a estação das flores.

Feira Vegana Salvador 1 de 4

“Mais do que uma feira, a edição Primavera é um convite para curtir um final de semana na natureza, com opções para todos os gostos. O público poderá desfrutar de um ambiente acolhedor, consciente e inspirador, perfeito para quem busca novas experiências e um estilo de vida mais sustentável”, define a organização do evento.

Além da gastronomia, os visitantes terão acesso a outras atividades e experiências, como um espaço colaborativo para compartilhar plantas, sementes e dicas de cultivo; degustação de chás e experiências de skincare com produtos naturais; massagens com um profissional por R$25,00 a sessão; e o Bazar do Gatil, uma oportunidade de adquirir peças únicas e colaborar com a causa animal.

SERVIÇO

Local: Parque da Cidade Joventino Silva

Data: 20 e 21 de setembro de 2025

Horário: das 10h às 17h