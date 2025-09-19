Acesse sua conta
Agricultor baiano colhe mandioca gigante; confira o tamanho

O tubérculo foi encontrado no último dia 11 e chamou a atenção nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 20:05

A mandioca é um alimento versátil que tem grande valor nutricional (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock)
A mandioca costuma ter entre 15 e 20 centímetros de comprimento Crédito: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock

Seu Railton Santana, de 57 anos, tomou um susto no último dia 11, quando colhia alguns itens na produção que mantém em sua propriedade na zona rural de Conceição do Coité, na região Nordeste do estado. Acostumado a colher mandiocas grandes, ficou surpreso quando se deparou com uma que media cerca de dois metros de comprimento.

“Nunca tinha visto uma mandioca desse porte. Já colhi outras grandes, mas não tão comprida assim", revelou, em entrevista ao G1. O tubérculo que, geralmente, costuma medir entre 15 e 20 centímetros, chamou a atenção na região.

Veja o tamanho da mandioca gigante colhida em Conceição do Coité

A mandioca gigante foi colhida por Seu Railton Santana, de 57 anos por Reprodução
O tubérculo chamou atenção pelo tamanho por Reprodução
Ela chegou a medir cerca de dois metros de comprimento por Reprodução
Como a produção de Seu Railton é para o consumo da família, a raíz virou farinha por Reprodução
Antes disso, a mandioca fez sucesso nas redes sociais por Reprodução
1 de 5
A mandioca gigante foi colhida por Seu Railton Santana, de 57 anos por Reprodução

Quando a imagem da mandioca gigante caiu nas redes sociais, o agricultor baiano viralizou. Recebeu muitas curtidas tanto no Facebook quanto no Instagram.

Complemento da renda

Apesar do sucesso, a mandioca não foi comercializada. Isso porque, a produção de Seu Railton é para o consumo da própria família. Em sua terra, além do tubérculo, ele também produz milho e feijão.

"Eu trabalho em uma fábrica de sisal na cidade, mas gosto de plantar para ajudar na cozinha. O salário é pouco e a gente precisa completar com o que planta", revelou, também na entrevista.

A famosa mandioca, inclusive já virou farinha, garantiu o agricultor. "Aqui não fica guardando, colhe e já usa", acrescentou.

