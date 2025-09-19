PROJETO DE LEI

Paraíso turístico da Bahia vai cobrar taxa de até R$ 90 para entrada de veículos visitantes

Projeto de lei foi sancionado pela prefeitura de Porto Seguro neste mês

Wendel de Novais

Publicado em 19 de setembro de 2025

Porto Seguro recebe turistas de todo o Brasil Crédito: Divulgação/Prefeitura

Quem estiver planejando visitar de carro a cidade de Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, a partir de 2026 vai precisar adicionar ao orçamento da viagem uma nova despesa. Isso porque foi aprovada uma Taxa de Preservação Ambiental (TP) que varia de acordo com o modelo do veículo e pode chegar a R$ 90, segundo o g1. O objetivo seria reduzir a quantidade de engarrafamentos na cidade e assegurar uma movimentação mais organizada do trânsito, sobretudo na alta estação, quando a cidade é muito procurada por turistas.



Com o sancionamento do PL, motocicletas de visitantes vão precisar pagar R$ 3 por dia quando passarem na cidade. Já carros de passeios têm taxa diária estabelecida em R$ 9,90. Caminhonetes e utilitários vão ser taxados em R$ 12,90. As vans de excursão vão ter diária de R$ 30. Para micro-ônibus, caminhões e motorhomes, a taxa é de R$ 45. Ônibus e carretas terão, respectivamente, taxa de R$ 70 e R$ 90.

Para facilitar o processo, não haverá barreiras e a cobrança é feita de maneira digital. Basicamente, câmeras de leituras de placas vão identificar os veículos visitantes. Para moradores, prestadores de serviço e município vizinhos, vai haver uma isenção total da taxa a partir do cadastramento de veículos e documentos necessários.