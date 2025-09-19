Acesse sua conta
Paraíso turístico da Bahia vai cobrar taxa de até R$ 90 para entrada de veículos visitantes

Projeto de lei foi sancionado pela prefeitura de Porto Seguro neste mês

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09:30

Porto Seguro recebe turistas de todo o Brasil
Porto Seguro recebe turistas de todo o Brasil Crédito: Divulgação/Prefeitura

Quem estiver planejando visitar de carro a cidade de Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, a partir de 2026 vai precisar adicionar ao orçamento da viagem uma nova despesa. Isso porque foi aprovada uma Taxa de Preservação Ambiental (TP) que varia de acordo com o modelo do veículo e pode chegar a R$ 90, segundo o g1. O objetivo seria reduzir a quantidade de engarrafamentos na cidade e assegurar uma movimentação mais organizada do trânsito, sobretudo na alta estação, quando a cidade é muito procurada por turistas.

Com o sancionamento do PL, motocicletas de visitantes vão precisar pagar R$ 3 por dia quando passarem na cidade. Já carros de passeios têm taxa diária estabelecida em R$ 9,90. Caminhonetes e utilitários vão ser taxados em R$ 12,90. As vans de excursão vão ter diária de R$ 30. Para micro-ônibus, caminhões e motorhomes, a taxa é de R$ 45. Ônibus e carretas terão, respectivamente, taxa de R$ 70 e R$ 90.

Para facilitar o processo, não haverá barreiras e a cobrança é feita de maneira digital. Basicamente, câmeras de leituras de placas vão identificar os veículos visitantes. Para moradores, prestadores de serviço e município vizinhos, vai haver uma isenção total da taxa a partir do cadastramento de veículos e documentos necessários.

As taxas poderão ser pagas pela internet e em postos credenciados. Quem apenas passar pela cidade não precisa se preocupar, já que a taxa só será aplicada caso o veículo permaneça no município por mais de 8 horas.

