ENTALADO

Ônibus de Instituto Federal fica preso em ladeira histórica de Salvador

Caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (19)

Millena Marques

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:13

Ônibus fica entalado na Ladeira do Gabriel Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um ônibus do Instituto Federal de Goiás (IFGO) ficou preso na Ladeira do Gabriel, no Dois de Julho, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira (19).

De acordo com informações da Central de Videomonitoramento da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o episódio ocorreu às 2h. Segundo informações da TV Bahia, o motorista ficou nervoso ao manobrar o veículo, e a traseira ficou presa.