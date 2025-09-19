Acesse sua conta
Ônibus de Instituto Federal fica preso em ladeira histórica de Salvador

Caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:13

Ônibus fica entalado na Ladeira do Gabriel
Ônibus fica entalado na Ladeira do Gabriel Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um ônibus do Instituto Federal de Goiás (IFGO) ficou preso na Ladeira do Gabriel, no Dois de Julho, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira (19).

De acordo com informações da Central de Videomonitoramento da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o episódio ocorreu às 2h. Segundo informações da TV Bahia, o motorista ficou nervoso ao manobrar o veículo, e a traseira ficou presa.

Agentes da Transalvador foram acionados e retiraram o veículo ainda na manhã desta sexta-feira.

