Acidente entre carro e ônibus deixa dois feridos no Dique do Tororó

Millena Marques
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12:26
Um carro e um ônibus colidiram no Dique do Tororó, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (19). Duas pessoas ficaram feridas. Não há detalhes sobre o quadro de saúde das vítimas.
De acordo com a Central de Videomonitoramento da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os veículos já foram removidos do local e o trânsito segue normal.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e realizaram os primeiros socorros.