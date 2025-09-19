Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acidente entre carro e ônibus deixa dois feridos no Dique do Tororó

Caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (19); trânsito segue normal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12:26

Acidente no Dique do Tororó
Acidente no Dique do Tororó Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um carro e um ônibus colidiram no Dique do Tororó, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (19). Duas pessoas ficaram feridas. Não há detalhes sobre o quadro de saúde das vítimas.

De acordo com a Central de Videomonitoramento da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os veículos já foram removidos do local e o trânsito segue normal. 

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e realizaram os primeiros socorros. 

Leia mais

Imagem - Ônibus de Instituto Federal fica preso em ladeira histórica de Salvador

Ônibus de Instituto Federal fica preso em ladeira histórica de Salvador

Imagem - Cidade no sul da Bahia vive surto de escabiose, a sarna humana

Cidade no sul da Bahia vive surto de escabiose, a sarna humana

Mais recentes

Imagem - Startup nordestina cria sistemas de coleta e reciclagem para Salvador e outras cidades

Startup nordestina cria sistemas de coleta e reciclagem para Salvador e outras cidades
Imagem - Morar Melhor: Baixa de Quintas recebe mais 100 casas reformadas

Morar Melhor: Baixa de Quintas recebe mais 100 casas reformadas
Imagem - Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador

Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados
01

Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
02

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
04

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação