SALVADOR

Acidente entre carro e ônibus deixa dois feridos no Dique do Tororó

Caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (19); trânsito segue normal

Millena Marques

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12:26

Acidente no Dique do Tororó Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um carro e um ônibus colidiram no Dique do Tororó, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (19). Duas pessoas ficaram feridas. Não há detalhes sobre o quadro de saúde das vítimas.

De acordo com a Central de Videomonitoramento da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os veículos já foram removidos do local e o trânsito segue normal.