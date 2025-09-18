Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Vagas são para os níveis fundamental, médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:50

Prefeitura de Piedade Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Piedade, no interior de São Paulo, abriu um novo concurso público com 80 vagas e salários iniciais que chegam até R$ 10,3 mil, além de um auxílio-alimentação de R$ 600. No certame, há oportunidades para candidatos com nível fundamental, médio e superior.

Os maiores salários são destinados às cinco vagas para médicos, que têm remuneração inicial estabelecida em R$ 10.306,58 por uma jornada de trabalho mensal de 110 horas mensais. Outro destaque é o cargo de procurador jurídico, com salário de R$ 9.159,36 para 220 horas mensais de trabalho. Veja todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Piedade

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 5
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

O concurso terá como banca o Instituto de Gestão de Cidade (IGECS) e as inscrições estão abertas no site da instituição até o dia 20 de outubro. Para se inscrever, os valores variam entre R$ 45,00 e R$ 90,00. Quem quiser pedir isenção, precisa se apressar porque o prazo se encerra nesta sexta-feira (19).

A data da prova objetiva está programada para o dia 30 de novembro e prova discursiva para diversos cargos. Para coveiro, motorista e trabalhador braçal, haverá prova prática. Já para a função de Guarda Municipal, haverá aplicação de Teste de Aptidão Física para os candidatos.

Leia mais

Imagem - Prefeitura divulga concurso público com 224 vagas e salários de até R$ 4,3 mil

Prefeitura divulga concurso público com 224 vagas e salários de até R$ 4,3 mil

Imagem - Concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior tem salários de até R$ 5,4 mil

Concurso do Ministério Público com vagas de nível médio e superior tem salários de até R$ 5,4 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 40 vagas e salários de até R$ 9 mil

Prefeitura abre concurso com mais de 40 vagas e salários de até R$ 9 mil

Mais recentes

Imagem - MP, TJ e mais: confira os 10 concursos públicos com os maiores salários do Brasil

MP, TJ e mais: confira os 10 concursos públicos com os maiores salários do Brasil
Imagem - Salários de até R$ 7 mil: Banco abre mais de 100 vagas de emprego em quatro cidades da Bahia

Salários de até R$ 7 mil: Banco abre mais de 100 vagas de emprego em quatro cidades da Bahia
Imagem - Simm oferece 460 vagas com salários de até R$ 3,2 mil para esta quinta-feira (18)

Simm oferece 460 vagas com salários de até R$ 3,2 mil para esta quinta-feira (18)

MAIS LIDAS

Imagem - Tiroteio na Avenida Bonocô deixa dois mortos e um ferido
01

Tiroteio na Avenida Bonocô deixa dois mortos e um ferido

Imagem - Aquário, Leão e Libra receberão recado especial do Anjo da Guarda nesta quinta, 18 de setembro
02

Aquário, Leão e Libra receberão recado especial do Anjo da Guarda nesta quinta, 18 de setembro

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
03

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
04

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades