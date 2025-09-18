Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:50
A Prefeitura de Piedade, no interior de São Paulo, abriu um novo concurso público com 80 vagas e salários iniciais que chegam até R$ 10,3 mil, além de um auxílio-alimentação de R$ 600. No certame, há oportunidades para candidatos com nível fundamental, médio e superior.
Os maiores salários são destinados às cinco vagas para médicos, que têm remuneração inicial estabelecida em R$ 10.306,58 por uma jornada de trabalho mensal de 110 horas mensais. Outro destaque é o cargo de procurador jurídico, com salário de R$ 9.159,36 para 220 horas mensais de trabalho. Veja todas as vagas abaixo:
Prefeitura de Piedade
O concurso terá como banca o Instituto de Gestão de Cidade (IGECS) e as inscrições estão abertas no site da instituição até o dia 20 de outubro. Para se inscrever, os valores variam entre R$ 45,00 e R$ 90,00. Quem quiser pedir isenção, precisa se apressar porque o prazo se encerra nesta sexta-feira (19).
A data da prova objetiva está programada para o dia 30 de novembro e prova discursiva para diversos cargos. Para coveiro, motorista e trabalhador braçal, haverá prova prática. Já para a função de Guarda Municipal, haverá aplicação de Teste de Aptidão Física para os candidatos.