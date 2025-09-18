OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Vagas são para os níveis fundamental, médio e superior

Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:50

Prefeitura de Piedade Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Piedade, no interior de São Paulo, abriu um novo concurso público com 80 vagas e salários iniciais que chegam até R$ 10,3 mil, além de um auxílio-alimentação de R$ 600. No certame, há oportunidades para candidatos com nível fundamental, médio e superior.

Os maiores salários são destinados às cinco vagas para médicos, que têm remuneração inicial estabelecida em R$ 10.306,58 por uma jornada de trabalho mensal de 110 horas mensais. Outro destaque é o cargo de procurador jurídico, com salário de R$ 9.159,36 para 220 horas mensais de trabalho. Veja todas as vagas abaixo:

O concurso terá como banca o Instituto de Gestão de Cidade (IGECS) e as inscrições estão abertas no site da instituição até o dia 20 de outubro. Para se inscrever, os valores variam entre R$ 45,00 e R$ 90,00. Quem quiser pedir isenção, precisa se apressar porque o prazo se encerra nesta sexta-feira (19).