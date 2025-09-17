Acesse sua conta
Prefeitura divulga concurso público com 224 vagas e salários de até R$ 4,3 mil

Vagas são para níveis fundamental, médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:45

Prefeitura de Nova Veneza Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Nova Veneza, em Goiás, briu um novo concurso público com 224 vagas imediatas para os níveis fundamental, médio e superior. No certame da cidade, que fica na Região Metropolitana de Goiânia, os salários iniciais estabelecidos vão até R$ 4,3 mil, segundo edital divulgado pela Itame Consultoria, banca organizadora.

O cargo de maior salário é o de Enfermeiro de Posto de Saúde da Família (PSF), que tem jornada de trabalho estabelecida em 40 horas semanais e salário inicial R$ 4.318,18. Para a função, há duas vagas disponíveis no certame com requisito de registro profissional no órgão competente. Veja todas as vagas abaixo:

Prefeitua de Nova Veneza

Salários e vagas foram divuilgados por Reprodução
Salários e vagas foram divuilgados por Reprodução
Salários e vagas foram divuilgados por Reprodução
Salários e vagas foram divuilgados por Reprodução
1 de 4
Salários e vagas foram divuilgados por Reprodução

Outro destaque é o cargo de pedagogo, que tem 49 vagas – 47 de ampla concorrência e 2 de PCD – no certame. Para a função, o salário inicial é de R$ 3.543,28 e a jornada de trabalho foi estabelecida em edital em 30 horas semanais. Para detalhes de todas as vagas e do concurso, é possível acessar o edital completo do concurso.

As inscrições para o concurso público podem ser feitas de 20 de outubro a 24 de novembro no site da Itame. As taxas de inscrição variam entre R$ 60 para os cargos de nível fundamental, R$ 80 de nível médio e R$ 100 de nível superior. Há possibilidade isenção para candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico.

