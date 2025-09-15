OPORTUNIDADE

TJ abre concurso com 220 vagas para juiz e salário de R$ 34 mil

Veja os detalhes do concurso do TJ-SP

Maysa Polcri

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:08

Confira as informações sobre o concurso do TJ-SP Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) divulgou o edital do concurso para preencher 220 vagas de juiz substituto, com salário de R$ 34.083,14. O documento foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico e consta no site da Fundação Vunesp, organizadora do certame.

As inscrições serão abertas às 9 horas desta terça-feira (16) e podem ser realizadas até o dia 15 de outubro de 2025, através do site da Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 340,83, valor que pode ser pago até o dia 16 de outubro. Haverá isenção para candidatos que se enquadrarem nos critérios previstos em lei, com pedidos sendo aceitos nos dias 16 e 17 de setembro.

As provas objetivas serão realizadas na cidade de São Paulo no dia 30 de novembro de 2025. A confirmação das datas das provas e as informações sobre horários e locais serão divulgadas por meio de edital de convocação no dia 13 de novembro.O gabarito oficial da prova objetiva seletiva será publicado até dia 3 de dezembro, três dias úteis após a sua realização, pelos endereços citados.

Para se candidatar é preciso ter diploma de graduação em Direito e comprovação de três anos de prática jurídica, além de certificado de habilitação no Exame Nacional da Magistratura (Enam). O concurso será realizado em cinco etapas: prova objetiva, prova discursiva, inscrição (investigação social e avaliação psicológica), prova oral e avaliação de títulos.