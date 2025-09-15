Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

TJ abre concurso com 220 vagas para juiz e salário de R$ 34 mil

Veja os detalhes do concurso do TJ-SP

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:08

Confira as informações sobre o concurso do TJ-SP
Confira as informações sobre o concurso do TJ-SP Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) divulgou o edital do concurso para preencher 220 vagas de juiz substituto, com salário de R$ 34.083,14. O documento foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico e consta no site da Fundação Vunesp, organizadora do certame. 

As inscrições serão abertas às 9 horas desta terça-feira (16) e podem ser realizadas até o dia 15 de outubro de 2025, através do site da Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 340,83, valor que pode ser pago até o dia 16 de outubro. Haverá isenção para candidatos que se enquadrarem nos critérios previstos em lei, com pedidos sendo aceitos nos dias 16 e 17 de setembro.

As provas objetivas serão realizadas na cidade de São Paulo no dia 30 de novembro de 2025. A confirmação das datas das provas e as informações sobre horários e locais serão divulgadas por meio de edital de convocação no dia 13 de novembro.O gabarito oficial da prova objetiva seletiva será publicado até dia 3 de dezembro, três dias úteis após a sua realização, pelos endereços citados.

Para se candidatar é preciso ter diploma de graduação em Direito e comprovação de três anos de prática jurídica, além de certificado de habilitação no Exame Nacional da Magistratura (Enam). O concurso será realizado em cinco etapas: prova objetiva, prova discursiva, inscrição (investigação social e avaliação psicológica), prova oral e avaliação de títulos. 

Leia mais

Imagem - Conselho de Administração abre concurso com 730 vagas e salários de R$ 6 mil

Conselho de Administração abre concurso com 730 vagas e salários de R$ 6 mil

Imagem - Universidade federal abre concurso com salário de R$ 4,9 mil e vale-alimentação de R$ 1 mil

Universidade federal abre concurso com salário de R$ 4,9 mil e vale-alimentação de R$ 1 mil

A primeira etapa, a prova objetiva, contará com 100 questões divididas em três blocos. São eles: bloco 1 (Direito Civil, Processo Civil, Direito do Consumidor e da Criança e do Adolescente), bloco 2 (Direito Penal, Processo Penal, Constitucional e Eleitoral) e bloco 3 (Direito Empresarial, Tributário, Ambiental, Administrativo, Direitos Humanos e Formação Humanística). 

Mais recentes

Imagem - 7 dicas essenciais para melhorar a experiência do cliente

7 dicas essenciais para melhorar a experiência do cliente
Imagem - Conselho de Administração abre concurso com 730 vagas e salários de R$ 6 mil

Conselho de Administração abre concurso com 730 vagas e salários de R$ 6 mil
Imagem - Universidade federal abre concurso com salário de R$ 4,9 mil e vale-alimentação de R$ 1 mil

Universidade federal abre concurso com salário de R$ 4,9 mil e vale-alimentação de R$ 1 mil

MAIS LIDAS

Imagem - 27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro
01

27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

Imagem - Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador
02

Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
03

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Imagem - Explosão em churrascaria de Mar Grande deixa sete pessoas feridas
04

Explosão em churrascaria de Mar Grande deixa sete pessoas feridas