TJ abre concurso com 220 vagas para juiz e salário de R$ 34 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:08
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) divulgou o edital do concurso para preencher 220 vagas de juiz substituto, com salário de R$ 34.083,14. O documento foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico e consta no site da Fundação Vunesp, organizadora do certame.
As inscrições serão abertas às 9 horas desta terça-feira (16) e podem ser realizadas até o dia 15 de outubro de 2025, através do site da Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 340,83, valor que pode ser pago até o dia 16 de outubro. Haverá isenção para candidatos que se enquadrarem nos critérios previstos em lei, com pedidos sendo aceitos nos dias 16 e 17 de setembro.
As provas objetivas serão realizadas na cidade de São Paulo no dia 30 de novembro de 2025. A confirmação das datas das provas e as informações sobre horários e locais serão divulgadas por meio de edital de convocação no dia 13 de novembro.O gabarito oficial da prova objetiva seletiva será publicado até dia 3 de dezembro, três dias úteis após a sua realização, pelos endereços citados.
Para se candidatar é preciso ter diploma de graduação em Direito e comprovação de três anos de prática jurídica, além de certificado de habilitação no Exame Nacional da Magistratura (Enam). O concurso será realizado em cinco etapas: prova objetiva, prova discursiva, inscrição (investigação social e avaliação psicológica), prova oral e avaliação de títulos.
A primeira etapa, a prova objetiva, contará com 100 questões divididas em três blocos. São eles: bloco 1 (Direito Civil, Processo Civil, Direito do Consumidor e da Criança e do Adolescente), bloco 2 (Direito Penal, Processo Penal, Constitucional e Eleitoral) e bloco 3 (Direito Empresarial, Tributário, Ambiental, Administrativo, Direitos Humanos e Formação Humanística).