Universidade federal abre concurso com salário de R$ 4,9 mil e vale-alimentação de R$ 1 mil

Vagas são para Santa Maria (RS)

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09:37

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, anunciou nesta segunda-feira (15) a abertura de um novo concurso público para Técnicos Administrativos em Educação, com 12 vagas disponíveis. Os salários chegam a R$ 4.967,04, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00 e outros benefícios previstos na legislação.

Os cargos exigem nível superior, com oportunidades para diversas áreas, incluindo Tecnologia da Informação, Biblioteconomia, Farmácia e Comunicação Social.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da institução (clique aqui para acessar), das 9h desta segunda até 14 de outubro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 149,00, podendo haver isenção para candidatos inscritos no CadÚnico com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo ou doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O pedido de isenção deve ser feito até 22 de setembro.

O concurso será composto por prova objetiva, com 50 questões distribuídas entre língua portuguesa (10), legislação (10) e conhecimentos específicos (30). A avaliação será feita na escala de 0 a 100 pontos, sendo necessária a obtenção de no mínimo 50 pontos para habilitação.

As provas serão aplicadas no dia 9 de novembro de 2025, nas cidades de Santa Maria, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. O gabarito preliminar será divulgado no mesmo dia, a partir das 15h.

As oportunidades contemplam reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros, indígenas e quilombolas. Entre os cargos oferecidos estão:

Analista de Tecnologia da Informação (Inteligência Artificial e Segurança da Informação);

Bibliotecário Documentalista;

Farmacêutico Bioquímico;

Produtor Cultural.

