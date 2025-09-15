EMPREGO

Conselho de Administração abre concurso com 730 vagas e salários de R$ 6 mil

Oportunidades são para vários cargos de nível médio, técnico e superior

Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:54

O Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP) anunciou um concurso público com 730 vagas e salários que chegam a quase R$ 6 mil, além de diversos benefícios. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de novembro, por meio do site do Instituto Quadrix, que organiza o certame.

Ato todo, são 22 vagas imediatas e 708 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para vários cargos de nível médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.622,00 a R$ 5.968,00, sendo o maior deles para Analista II e Procurador.

As taxas de inscrição variam entre R$ 65 (cargos de nível médio e técnico) e R$ 72 (nível superior).

As provas acontecem no dia 14 de dezembro, em São Paulo, com horários e locais a serem divulgados no dia 9 de dezembro. Elas serão divididas em:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;