PRF resgata 59 animais em rodovia na Bahia onde policial morreu atropelado

Proprietários identificados responderão por omissão de cautela na guarda de animais

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:14

Animais resgatados em rodovia
Animais resgatados em rodovia Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 59 animais em rodovias nordestinas na terça-feira (16). O manejo ocorreu em trechos da BR-110, na altura de Paulo Afonso (BA) e Petrolândia (PE) e também na BR-423, na região de Delmiro Gouveia (AL).

A ação, que é uma das etapas da Operação Laço Firme, transportou 29 animais para currais municipais, enquanto outros 30 foram afugentados. Grande parte dos animais eram equinos e caprinos. Os proprietários identificados responderão por omissão de cautela na guarda de animais e deverão arcar com os custos referentes ao transporte e à estadia dos animais.

Segundo o coordenador da operação, a presença de animais soltos nas rodovias representa um risco elevado de sinistros graves e fatais. “Nosso objetivo é salvar vidas, reduzir sinistros e responsabilizar quem coloca outros em perigo. A operação tem efeito preventivo e educativo para toda a comunidade”, destacou.

Resgate aconteceu onde policial rodoviário morreu atropelado

Parte dos resgates dos animais ocorreu na BA-110, onde o policial rodoviário federal Adeilson do Carmo Castro, 55 anos, morreu em serviço, após ser atropelado enquanto retirava animais da pista no último dia 5.

Um colega ajudava Adeilson na retirada dos animais da pista, no momento do acidente e eles eram escoltados por uma viatura da PRF. Após atingir o policial rodoviário e um cavalo, o condutor do veículo, um Fiat Toro branco, parou para prestar socorro. Ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

