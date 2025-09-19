OPORTUNIDADE

Programa abre 194 vagas abertas com bolsas de até R$ 12 mil

Nestlé e Bradesco estão entre as empresas com oportunidades para bolsistas que desejam atuar em projetos de inovação e tecnologia

Millena Marques

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:12

Vagas da Inova Talentos Crédito: Gabriel Pinheiro / CNI

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) abriu 194 vagas abertas para o programa Inova Talentos, iniciativa que conecta profissionais qualificados ao setor produtivo em projetos de inovação e tecnologia. As oportunidades contemplam graduados, mestres e doutores em áreas como engenharia, administração, biotecnologia, ciência de dados, farmácia, química, sistemas de informação, entre outras. As bolsas podem chegar a R$ 12 mil.

Os selecionados atuarão em projetos estratégicos de grandes empresas nacionais e multinacionais, como Embraer, General Motors, Nestlé, Banco Bradesco, Libbs Farmacêutica, Robert Bosch, Elekeiroz e Fleury. Entre as áreas de trabalho estão inteligência artificial, automação, proteção de dados, sustentabilidade industrial, digitalização de processos e desenvolvimento de produtos.

As oportunidades estão distribuídas por vários estados, como: São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Os bolsistas poderão atuar no formato presencial, híbrido ou remoto em projetos com duração de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

Confira algumas das vagas em destaque:

General Motors do Brasil

Remota | atividade na área de manufatura inteligente, transformação e integração de dados - formação: bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia de Software ou áreas afins. Vagas: especialista 1 R$7 mil - 40h | 12 meses; especialista 2 - R$10 mil - 40h | 12 meses; especialista 3 R$12.000 - 40h | 12 meses.

Nestlé Brasil

Presencial | o bolsista trabalhará para estabelecer o Centro de Tecnologia e Inovação Nestlé, em projetos de transformação digital - formação: engenharias elétrica, controle e automação, mecatrônica, mecânica e áreas correlatas. São 6 vagas para mestre 3 - R$ 5.600 mil - 40h | 12 meses.

Banco Bradesco

Híbrida | atuação no Bradesco expresso negócios - formação: marketing, administração, gestão empresarial, humanas. Vaga: mestre 2 - 40h - R$ 4.500 mil.

Libbs Farmacêutica

Híbrida | atividade na área de reparametrização dinâmica do estoque regulador para otimizar disponibilidade de medicamentos - formação: preferencialmente nas áreas de Engenharia de Produção, Administração com ênfase em Logística ou Operações, Gestão de Cadeia de Suprimentos | Vaga: Especialista 1 - 40h - R$ 7 mil | 12 meses.

Instituto de Ciência e Tecnologia Itaú

Remota | Os bolsistas vão atuar com automatização de processos - formação: ciências exatas - matemática, estatística, física, engenharias de programação e tecnologia | São 4 vagas de TECH 3 mestre - R$ 9 mil - 40h | 12 meses; e 2 vagas - TECH 4 doutor - R$ 11 mil - 40h | 12 meses.

Os interessados devem entrar em contato com o IEL do seu estado para verificar as etapas dos processos seletivos. Mais informações estão disponíveis no site de vagas do IEL – Inova Talentos.

Sobre o Inova Talentos