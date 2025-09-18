Simm oferece 460 vagas com salários de até R$ 3,2 mil para esta quinta-feira (18)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:36
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 460 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (18). Para agendar o atendimento, os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
VAGAS:
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação. Possuir computador ou notebook para fazer somente treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
100 vagas
Operador de Telemarketing Ativo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas e experiência com atendimento ao cliente. Conhecimento de informática e digitação. Possuir computador ou notebook para fazer somente treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
100 vagas
Operador de Telemarketing Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação. Possuir computador ou notebook para fazer somente treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
100 vagas
Auxiliar de Limpeza Pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Disponibilidade para trabalhar à noite/madrugada
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Limpeza Pesada
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios
6 vagas
Operador de Perecíveis – Setor Hortifruti
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$ 1.703,44 + benefícios
4 vagas
Operador de Perecíveis – Setor Açougue
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$ 1.703,44 + benefícios
4 vagas
Ajudante de Depósito
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios
6 vagas
Assistente Administrativo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Desejável ter trabalhado na área hospitalar
Salário: R$ 2.173,22 + benefícios
1 vaga
Agente de Microcrédito
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + transporte
2 vagas
Auxiliar de Microcrédito (vaga para Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 1º ou 2º à noite), sem experiência. Ter conhecimento de informática. Conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 22 anos
Salário: Bolsa a combinar + transporte
2 vagas
Embalador de Mercadoria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter disponibilidade para carga e descarga
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Assistente de Licitação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de Delicatessen (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Pintor
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$ 1.651,10 + benefícios
5 vagas
Ajudante de Pedreiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$ 1.651,10 + benefícios
5 vagas
Sondador de Solo (Geotecnia – TERRA)
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência. Ter disponibilidade para viagens longas e mudança de cidade
Salário: R$ 2.380,50 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Compras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter CNH B, experiência com planilhas em Excel e digitação no pacote Office
Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios
1 vaga
Assistente Administrativo (vaga externa)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter CNH D, disponibilidade para viagens longas ou mudança de cidade. Conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização
Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos
Salário: R$ 2.018,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar Administrativo (vaga externa)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter CNH B, disponibilidade para viagens longas ou mudança de cidade. Conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização
Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos
Salário: R$ 1.579,20 + benefícios
1 vaga
Contínuo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência
Zona: Suburbana
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar Administrativo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível ter conhecimento em pacote Office e experiência com notas fiscais
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Analista Contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência
Salário: R$ 3.000,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Refrigeração de Ar Condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$ 1.685,96 + benefícios
1 vaga
Técnico em Enfermagem (Hemodiálise)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível ter trabalhado na área de hemodiálise e possuir COREN ativo
Salário: R$ 3.297,32 + benefícios
1 vaga
Mecânico Alinhador
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter CNH B e disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas
Zona: Lauro de Freitas
Salário: R$ 1.576,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de Veículo
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter CNH B, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas. Desejável curso na área
Zona: Lauro de Freitas
Salário: R$ 1.578,00 + benefícios
2 vagas
Assistente de Produção em Evento
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$ 2.088,99 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Manutenção de Máquinas Industriais
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência. Ter CNH A e B
Salário: R$ 1.600,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Lavanderia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios
10 vagas
Lavador de Roupa
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios
10 vagas
Adesivador
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter CNH B e conhecimento em materiais de comunicação visual
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante Comum (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso
Salário: R$ 1.651,33 + benefícios
1 vaga
Soldador (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter experiência na área de metalurgia e com solda MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes
Salário: R$ 2.200,00 + benefícios
2 vagas
Montador de Estruturas Metálicas (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter experiência na área de metalurgia e com solda MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes
Salário: R$ 2.200,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante Prático em Metalurgia (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso
Salário: R$ 1.933,20 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de Almoxarifado em Farmácia de Manipulação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter experiência em farmácia de manipulação
Salário: R$ 1.900,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de Usina de Asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$ 2.944,06 + benefícios
1 vaga
Rasteleiro de Asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$ 2.656,84 + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de Restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Atendente de Telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa digitação e conhecimento intermediário em informática. Residir em Salvador ou Lauro de Freitas. Conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 21 anos
Salário: R$ 784,44 + transporte
20 vagas
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$ 1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Limpeza Pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$ 1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$ 1.602,00 + benefícios
2 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência. Ter disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas
Zona: Lauro de Freitas
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência
Salário: R$ 1.655,50 + benefícios
2 vagas