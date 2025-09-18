EMPREGO

Simm oferece 460 vagas com salários de até R$ 3,2 mil para esta quinta-feira (18)

Candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para realizar agendamento

Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:36

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 460 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (18). Para agendar o atendimento, os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação. Possuir computador ou notebook para fazer somente treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

100 vagas

Operador de Telemarketing Ativo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas e experiência com atendimento ao cliente. Conhecimento de informática e digitação. Possuir computador ou notebook para fazer somente treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

100 vagas

Operador de Telemarketing Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação. Possuir computador ou notebook para fazer somente treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

100 vagas

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Disponibilidade para trabalhar à noite/madrugada

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios

6 vagas

Operador de Perecíveis – Setor Hortifruti

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$ 1.703,44 + benefícios

4 vagas

Operador de Perecíveis – Setor Açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$ 1.703,44 + benefícios

4 vagas

Ajudante de Depósito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios

6 vagas

Assistente Administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Desejável ter trabalhado na área hospitalar

Salário: R$ 2.173,22 + benefícios

1 vaga

Agente de Microcrédito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + transporte

2 vagas

Auxiliar de Microcrédito (vaga para Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 1º ou 2º à noite), sem experiência. Ter conhecimento de informática. Conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 22 anos

Salário: Bolsa a combinar + transporte

2 vagas

Embalador de Mercadoria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter disponibilidade para carga e descarga

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Assistente de Licitação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de Delicatessen (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Pintor

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$ 1.651,10 + benefícios

5 vagas

Ajudante de Pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$ 1.651,10 + benefícios

5 vagas

Sondador de Solo (Geotecnia – TERRA)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência. Ter disponibilidade para viagens longas e mudança de cidade

Salário: R$ 2.380,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Compras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter CNH B, experiência com planilhas em Excel e digitação no pacote Office

Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios

1 vaga

Assistente Administrativo (vaga externa)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter CNH D, disponibilidade para viagens longas ou mudança de cidade. Conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização

Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos

Salário: R$ 2.018,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar Administrativo (vaga externa)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter CNH B, disponibilidade para viagens longas ou mudança de cidade. Conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização

Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos

Salário: R$ 1.579,20 + benefícios

1 vaga

Contínuo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência

Zona: Suburbana

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar Administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível ter conhecimento em pacote Office e experiência com notas fiscais

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Analista Contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência

Salário: R$ 3.000,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Refrigeração de Ar Condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$ 1.685,96 + benefícios

1 vaga

Técnico em Enfermagem (Hemodiálise)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Imprescindível ter trabalhado na área de hemodiálise e possuir COREN ativo

Salário: R$ 3.297,32 + benefícios

1 vaga

Mecânico Alinhador

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter CNH B e disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Zona: Lauro de Freitas

Salário: R$ 1.576,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de Veículo

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter CNH B, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas. Desejável curso na área

Zona: Lauro de Freitas

Salário: R$ 1.578,00 + benefícios

2 vagas

Assistente de Produção em Evento

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$ 2.088,99 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Manutenção de Máquinas Industriais

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência. Ter CNH A e B

Salário: R$ 1.600,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Lavanderia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios

10 vagas

Lavador de Roupa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios

10 vagas

Adesivador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter CNH B e conhecimento em materiais de comunicação visual

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante Comum (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso

Salário: R$ 1.651,33 + benefícios

1 vaga

Soldador (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter experiência na área de metalurgia e com solda MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes

Salário: R$ 2.200,00 + benefícios

2 vagas

Montador de Estruturas Metálicas (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter experiência na área de metalurgia e com solda MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes

Salário: R$ 2.200,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante Prático em Metalurgia (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso

Salário: R$ 1.933,20 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de Almoxarifado em Farmácia de Manipulação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Ter experiência em farmácia de manipulação

Salário: R$ 1.900,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de Usina de Asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$ 2.944,06 + benefícios

1 vaga

Rasteleiro de Asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$ 2.656,84 + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de Restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Atendente de Telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Ter boa digitação e conhecimento intermediário em informática. Residir em Salvador ou Lauro de Freitas. Conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 21 anos

Salário: R$ 784,44 + transporte

20 vagas

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$ 1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Limpeza Pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$ 1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$ 1.602,00 + benefícios

2 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência. Ter disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Zona: Lauro de Freitas

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência

Salário: R$ 1.655,50 + benefícios