Concursos públicos têm mais de 21 mil vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira

Salário mais alto será pago para quem for aprovado nos processos seletivos de ministérios e tribunal federal

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:00

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)
Concurso do MPDFT oferece salário mais alto Crédito: Divulgação/MPDFT

Dezenas de concursos públicos oferecem 21.817 vagas em todo o país, com salários que chegam até R$ 37,8 mil. Os cargos são para candidatos do ensino fundamental ao nível superior. O salário mais alto será pago para quem for aprovado nos processo seletivos do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público do Espírito Santo. Vagas são para prefeituras, procuradorias, tribunais de Justiça, conselhos e mais. Confira abaixo:

Oportunidades

Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6-MG): Vagas: 28 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,55 / Inscrições: até 2/10

Detalhes do concurso do TRF6

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT): Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,56 / Inscrições: até 7/10

Edital MPDFT

Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES):  Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,55 / Inscrições: até 10/10

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (PGE-MT): Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.745,52 / Inscrições: até 19/9

Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins (PGE-TO): Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 36.882,86 / Inscrições: até 19/9

Mais detalhes do concurso aqui:

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS): Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.289,54 / Inscrições: até 18/9

Veja o que estudar:

Ministério Público da Bahia (MP-BA): Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 31.975,77 / Inscrições: até 18/9

Saiba mais informações sobre o cargo e o cronograma do concurso

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM): Vagas: 363 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.346,76 até R$ 30.187,52 / Inscrições: até 13/10

Vagas do concurso da Aleam

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp): Vagas: 3 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 23,1 mil / Inscrições: até 1º/10

Controladoria-Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP): Vagas: 200 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 17.850 / Inscrições: de 15/9 até 16/10

Veja mais detalhes das vagas do concurso da Controladoria-Geral

Prefeitura de Paulínia (SP): Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.197,92 até R$ 17.582,83 / Inscrições: até 24/9

Concurso da Prefeitura de Paulínia

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB):  Vagas: 72 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 16/9

UFRB abre concurso

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG): Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.502,85 / Inscrições: de 10/11 até 9/12

Vagas do TCE-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB): Vagas: 120 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.895,15 até R$ 11.382,08 / Inscrições: até 22/9

Quadro de vagas do concurso para o Crea-PB

