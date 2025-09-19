Polícia Civil abre concursos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 20 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:00
A Polícia Civil do Piauí publicou dois editais para concursos públicos com 416 vagas e salários entre R$ 7,2 mil e R$ 20,6 mil. O Governo anunciou os certames na manhã desta sexta-feira (19). As inscrições começam no dia 29 de setembro e vão até 4 de novembro.
Ao todo, são 200 vagas imediatas: 30 para delegado, 150 para investigador e 20 para perito criminal. Também há 216 vagas para cadastro de reserva.
As taxas são de R$ 220 para delegado, R$ 150 para perito criminal e R$ 120 para os demais cargos.
Detalhes do concurso da Polícia Civil do Piauí
A prova objetiva será aplicada em 25 de janeiro de 2026 para todos os cargos. A primeira fase também inclui prova discursiva, teste físico, avaliação psicológica, exame de saúde, análise de títulos, investigação social e prova oral (exclusiva para delegado). Na segunda fase, os aprovados passarão por curso de formação, que tem caráter eliminatório.