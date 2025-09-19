PIAUÍ

Polícia Civil abre concursos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 20 mil

Inscrições começam no dia 29 de setembro e vão até 4 de novembro

Millena Marques

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:00

Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

A Polícia Civil do Piauí publicou dois editais para concursos públicos com 416 vagas e salários entre R$ 7,2 mil e R$ 20,6 mil. O Governo anunciou os certames na manhã desta sexta-feira (19). As inscrições começam no dia 29 de setembro e vão até 4 de novembro.

Ao todo, são 200 vagas imediatas: 30 para delegado, 150 para investigador e 20 para perito criminal. Também há 216 vagas para cadastro de reserva.

As taxas são de R$ 220 para delegado, R$ 150 para perito criminal e R$ 120 para os demais cargos.

