Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Corredor pede namorada em casamento no final de percurso da Maratona Salvador

Sétima edição da maratona acontece neste domingo (21) no Parque dos Ventos, na Boca do Rio

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 11:46

Um corredor pediu a namorada em casamento na Maratona Salvador
Um corredor pediu a namorada em casamento na Maratona Salvador Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A sétima edição da Maratona Salvador acontece neste domingo (21), no Parque dos Ventos, e reúne mais de 12 mil corredores, entre eles atletas de outros estados e países.

Entre os corredores, dois deles protagonizaram um momento que marcou a linha de chegada da disputa: um pedido de casamento. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, João Vítor pede Ana Caroline em casamento e emociona o público no final do percurso da prova.

Tênis de corrida recomendados pelo CORREIO

Nike Pegasus por Reprodução
Hoka Clifton por Reprodução
Mizuno Wave Ride por Reprodução
Hoka Bondi por Reprodução
New Balance 1080 por Reprodução
Adidas Ultraboost por Reprodução
Reebok Nano por Reprodução
ASICS GEL-Kayano por Reprodução
Salomon Speedcross por Reprodução
ASICS GEL-Cumulus por Reprodução
ASICS GEL-Nimbus por Reprodução
Brooks Ghost por Reprodução
Brooks Adrenaline Gts por Reprodução
ASICS GEL-Kayano por Reprodução
Nike Air Zoom Pegasus por Reprodução
1 de 15
Nike Pegasus por Reprodução

Após passar da linha de chegada, João se virou para Ana e então exibiu um par de alianças, que os dois trocaram emocionados. O noivado foi selado por um beijão e um abraço apertado, cheio de suor e amor. 

Confira:

Leia mais

Imagem - Banda Fantasmão adia show que seria este domingo (21); entenda

Banda Fantasmão adia show que seria este domingo (21); entenda

Imagem - Rede de supermercados faz mutirão com vagas de emprego em Salvador; saiba como se candidatar

Rede de supermercados faz mutirão com vagas de emprego em Salvador; saiba como se candidatar

Imagem - Coma à vontade! Conheça 7 rodízios por até R$ 65 em Salvador

Coma à vontade! Conheça 7 rodízios por até R$ 65 em Salvador

Mais recentes

Imagem - Aposta baiana fatura R$ 49 mil na Mega-Sena; confira resultado

Aposta baiana fatura R$ 49 mil na Mega-Sena; confira resultado
Imagem - Coma à vontade! Conheça 7 rodízios por até R$ 65 em Salvador

Coma à vontade! Conheça 7 rodízios por até R$ 65 em Salvador
Imagem - Tiro pelas costas: moradores acusam a PM de matar jovem que estava sentado

Tiro pelas costas: moradores acusam a PM de matar jovem que estava sentado

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'
02

Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'

Imagem - Quem era JP Mantovani, modelo que morreu em acidente de moto
03

Quem era JP Mantovani, modelo que morreu em acidente de moto

Imagem - Piscinas naturais de Taipu de Fora voltam a ter acesso livre após demolição de barracas
04

Piscinas naturais de Taipu de Fora voltam a ter acesso livre após demolição de barracas