VÍDEO: Corredor pede namorada em casamento no final de percurso da Maratona Salvador

Elis Freire
Publicado em 21 de setembro de 2025 às 11:46
A sétima edição da Maratona Salvador acontece neste domingo (21), no Parque dos Ventos, e reúne mais de 12 mil corredores, entre eles atletas de outros estados e países.
Entre os corredores, dois deles protagonizaram um momento que marcou a linha de chegada da disputa: um pedido de casamento. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, João Vítor pede Ana Caroline em casamento e emociona o público no final do percurso da prova.
Após passar da linha de chegada, João se virou para Ana e então exibiu um par de alianças, que os dois trocaram emocionados. O noivado foi selado por um beijão e um abraço apertado, cheio de suor e amor.
Confira: