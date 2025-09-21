AI, O AMOR!

VÍDEO: Corredor pede namorada em casamento no final de percurso da Maratona Salvador

Sétima edição da maratona acontece neste domingo (21) no Parque dos Ventos, na Boca do Rio

Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 11:46

Um corredor pediu a namorada em casamento na Maratona Salvador Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A sétima edição da Maratona Salvador acontece neste domingo (21), no Parque dos Ventos, e reúne mais de 12 mil corredores, entre eles atletas de outros estados e países.

Entre os corredores, dois deles protagonizaram um momento que marcou a linha de chegada da disputa: um pedido de casamento. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, João Vítor pede Ana Caroline em casamento e emociona o público no final do percurso da prova.

Após passar da linha de chegada, João se virou para Ana e então exibiu um par de alianças, que os dois trocaram emocionados. O noivado foi selado por um beijão e um abraço apertado, cheio de suor e amor.