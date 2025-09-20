Rede de supermercados faz mutirão com vagas de emprego em Salvador; saiba como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 08:35
A rede de supermercado Atakarejo realiza um mutirão para ofertar vagas de emprego neste sábado (20), no Subúrbio de Salvador e em Simões Filho, na Região Metropolitana.
As oportunidades são para ajudante de depósito, auxiliar de serviços gerais, operador de caixa, repositor de mercadorias, açougueiro e padeiro. Para o trabalho como empacotador, as vagas são exclusivas para pessoas com deficiência.
Os interessados em participar devem comparecer à unidade do supermercado no bairro de Fazenda Coutos, localizado na Estrada do Derba (BA-528), com documentação atualizada, como RG e CPF, currículo e caneta.
Atakarejo
Para as vagas exclusivas para pessoas com deficiência, é exigida a apresentação de laudo médico. As fichas de seleção serão disponibilizadas a partir das 8h da manhã, com atendimento até as 13h.