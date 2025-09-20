Acesse sua conta
Rede de supermercados faz mutirão com vagas de emprego em Salvador; saiba como se candidatar

Ação ocorre no bairro de Fazenda Coutos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 08:35

Atakarejo de São Sebastião do Passé
Atakarejo de São Sebastião do Passé Crédito: Divulgação

A rede de supermercado Atakarejo realiza um mutirão para ofertar vagas de emprego neste sábado (20), no Subúrbio de Salvador e em Simões Filho, na Região Metropolitana.

As oportunidades são para ajudante de depósito, auxiliar de serviços gerais, operador de caixa, repositor de mercadorias, açougueiro e padeiro. Para o trabalho como empacotador, as vagas são exclusivas para pessoas com deficiência.

Os interessados em participar devem comparecer à unidade do supermercado no bairro de Fazenda Coutos, localizado na Estrada do Derba (BA-528), com documentação atualizada, como RG e CPF, currículo e caneta.

Atakarejo

Atakarejo por Divulgação/Atakarejo
Atakarejo por Roberto Abreu/Divulgação
Atakarejo por divulgação
1 de 3
Atakarejo por Divulgação/Atakarejo

Para as vagas exclusivas para pessoas com deficiência, é exigida a apresentação de laudo médico. As fichas de seleção serão disponibilizadas a partir das 8h da manhã, com atendimento até as 13h.

