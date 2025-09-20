OPERAÇÃO

Prefeitura monta esquema especial de trânsito para Maratona Salvador; confira

Cerca de 70 agentes de trânsito vão atuar nos dois dias de competição

Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 07:48

Maratona Salvador Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador, por meio da Superintendência de Trânsito (Transalvador), montou uma operação especial para a Maratona Salvador 2025, que será realizada neste sábado (20) e domingo (21). Cerca de 70 agentes de trânsito vão atuar nos dois dias de competição, que tem 12 mil atletas inscritos.

O tráfego de veículos foi interditado a partir da 0h de sexta na Via Célia Fontenelle. A interdição acontece até 15h do domingo (21). Tráfego será interditado até 19h, também do domingo, na área da Arena O Canto da Cidade.

“Em mais um ano, a Transalvador trabalha para garantir a fluidez e a segurança viária para todos que participam da competição. Cerca de 70 agentes vão atuar desde a madrugada até o fim da corrida para manter o ordenamento do fluxo no entorno dos trechos onde passarão os competidores e, claro, possibilitar a comodidade para quem chegar e sair da Maratona”, explica Diego Brito, superintendente de trânsito de Salvador.

Mudanças no sábado

No sábado (20), em razão da realização das provas de 5 km e 10 km, haverá proibição de estacionamento, da 0h às 9h, na Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho entre o Jardim de Alah e o retorno em direção ao Centro, próximo à Escola Tindolelé; na Avenida Paranhos Montenegro; na Via Célia Fontenelle; e na Rua Carimbamba, sentido Pituba, onde a interdição ocorrerá em uma faixa à esquerda, delimitada por grades. Na mesma data, entre 4h e 9h, o tráfego de veículos também será bloqueado nas vias citadas.

Serão instaladas Barreiras Móveis (BM), a partir das 4h do sábado (20), nas seguintes vias:

BM 01 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, Jardim de Alah (Desvio para o Costa Azul);

BM 02 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Jardim de Alah (Bloqueio do tráfego de veículos);

BM 03 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, Centro de Convenções Salvador Bloqueio do tráfego de veículos, evitar contramão);

BM 04 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Centro de Convenções Salvador (Bloqueio do tráfego de veículos);

BM 05 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Centro, IMEJA (Bloqueio do tráfego de veículos);

BM 06 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, IMEJA (Bloqueio do tráfego de veículos);

BM 07 – Av. Paranhos Montenegro / Retorno, sentido Itapuã, próximo ao Posto de Combustível Preço Bom – (PB).

Os veículos que trafegam entre os bairros de Armação e Pituaçu terão como opção, no sentido Pituba/Itapuã, a seguinte rota: retorno em frente ao McDonald’s, seguindo pela Rua Arthur de Azevedo Machado, Rua Edístio Pondé, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana Filho, Avenida Pinto de Aguiar e, por fim, Rua Carimbamba (retorno em direção a Itapuã).

Ações no domingo

Já no domingo (21), em decorrência das provas de 21 km e 42 km, serão promovidas as seguintes alterações no tráfego de veículos:

Da 0h às 13h, será proibido estacionar nas seguintes vias: Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica, Avenida Milton Santos (em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre a Avenida Oceânica e a Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi), Rua da Paciência, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo, Largo da Mariquita, Rua do Meio (lado direito), Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rua Odilon Santos, Rua Marquês de Monte Santo, Avenida Amaralina, Avenida Octávio Mangabeira (Pituba, Jardim de Alah / Armação / Boca do Rio, Piatã), Via Célia Fontenelle, Avenida Manoel Dias da Silva (trecho compreendido entre Avenida Octávio Mangabeira e a Rua Paraná), Rua Paraná.

Das 2h às 13h, haverá interdição do tráfego de veículos em geral nas seguintes vias: Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica, Rua Guedes de Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo, Rua Odilon Santos, Avenida Octávio Mangabeira (Sentido Itapuã, trecho compreendido entre o Jardim dos Namorados e a Rua Sargento Renato Santos, em Placaford).

Também, no mesmo período, o tráfego de veículos será interditado com compartilhamento de tráfego nos seguintes trechos:

a) Av. Oceânica, na faixa à direita, sentido Barra, no trecho compreendido entre a Rua Airosa Galvão e a Rua Marquês de Caravelas;

b) Av. Oceânica, na faixa à direita, sentido Barra, no trecho compreendido entre a Rua Carlos Chiacchio e a Rua Artur Neiva;

c) Av. Oceânica, na faixa à direita, sentido Barra, no trecho compreendido entre o Largo do Lamarão e a Rua José Sátiro de Oliveira;

d) Av. Oceânica, lado direito, sentido Pituba, no trecho compreendido entre a Rua Morro do Escravo Miguel e a Av. Milton Santos;

e) Av. Milton Santos, no trecho compreendido entre a Av. Oceânica e a Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi, em ambos os sentidos;

f) Av. Oceânica, (faixa à direita, sentido Pituba, no trecho compreendido entre a Av. Milton Santos e a Travessa Bartolomeu de Gusmão (Compartilhada com grades, sobre a faixa amarela);

g) Av. Oceânica, na faixa à direita, sentido Barra, no trecho compreendido entre a Curva da Paciência e a Travessa Bartholomeu de Gusmão;

h) Rua da Paciência (faixa dupla à direita, sentido Pituba, no trecho compreendido entre a Rua Eurycles de Matos e o Largo de Santana);

i) Rua Marquês de Monte Santo (faixa dupla à direita, a partir da Praça Brigadeiro Faria Rocha);

j) Av. Amaralina (faixa dupla à direita);

k) Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita, no trecho compreendido entre o Largo das Baianas e a Rua Pernambuco;

l) Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita, no trecho compreendido entre a Praça Nossa Senhora da Luz e a Rua Paraná;

m) Av. Octávio Mangabeira, sentido Rio Vermelho, faixa à esquerda, trecho compreendido entre a Rua Sargento Renato Santos, em Placaford, até a Av. Manuel Dias da Silva;

n) Av. Manuel Dias da Silva à Rua Paraná.

Os veículos que circulam pelos trechos interditados terão como opções de tráfego as seguintes rotas: no sentido Rio Vermelho/Barra, os motoristas poderão utilizar a Rua Eurycles de Matos, a Avenida Anita Garibaldi, a Avenida Mílton Santos, a Rua Dr. Oswaldo Ribeiro, a Via Marginal da Avenida Oceânica e a Rua Professor Sabino Silva. Já no sentido Ladeira da Barra/Ondina, as alternativas são a Avenida Sete de Setembro, a Rua Afonso Celso, a Rua Marquês de Caravelas e a Avenida Centenário. Para os condutores que vêm da Avenida Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho, a rota indicada é pela Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles de Matos e Avenida Anita Garibaldi.