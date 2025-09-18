Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Banda Eva, Danniel Vieira, Garage Band e FitDance são atrações da Maratona Salvador 2025

Evento acontece neste final de semana, no Parque dos Ventos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:00

Martoda Salvador
Martoda Salvador Crédito: Divulgação

A Maratona Salvador 2025 acontece neste final de semana com a participação de mais de 12 mil atletas de todo o país. Após as provas, quatros shows vão animar os competidores no Parque dos Ventos, onde ocorre a largada e chegada.

No sábado (20), o grupo FitDance sobe ao palco às 7h30, e o encerramento ficará a cargo de Danniel Vieira, a partir das 8h30. No domingo (21), a Garage Band se apresenta às 8h45, e a Banda Eva fecha o evento, às 10h. Além de integrar o Calendário de Turismo Esportivo de Salvador, a Maratona integra a programação oficial do Festival da Primavera.

A Banda Eva promete encerrar a programação em grande estilo e vai aproveitar a oportunidade para apresentar sua nova música de trabalho “Sol de Salvador”, em homenagem à cidade.

“Vai ser incrível participar desse momento tão especial da cidade. Estamos preparando um show cheio de energia para comemorar cada conquista dos atletas e fazer desse momento uma celebração inesquecível”, destaca o vocalista Felipe Pezzoni.

Leia mais

Imagem - Corre que ainda dá tempo: confira o calendário de corridas de rua na Bahia até o fim de 2025

Corre que ainda dá tempo: confira o calendário de corridas de rua na Bahia até o fim de 2025

Imagem - Pisada, preço e distância: saiba como escolher o tênis de corrida ideal

Pisada, preço e distância: saiba como escolher o tênis de corrida ideal

Imagem - Saiba quais são os tênis de corrida indicados por especialistas para amadores e profissionais

Saiba quais são os tênis de corrida indicados por especialistas para amadores e profissionais

Nuno Facciolla, líder da banda Garage Band, disse que o grupo preparou um repertório com hits atemporais do pop rock nacional e internacional, com algumas músicas contemporâneas e outras nostálgicas.

O cantor Danniel Vieira contou que essa será a terceira corrida de rua do ano na qual fará uma apresentação. Segundo o artista, eventos desse tipo servem como um incentivo pessoal para a prática de atividade física.

As provas de 5 km e 10 km ocorrerão no sábado, enquanto as competições de 21 km e 42 km serão no domingo. Dos 12 mil participantes desta 7ª edição do evento, pelo menos 500 correrão nos dois dias, com desafios das dobradinhas de 5 km + 21 km ou 10 km + 42 km, respectivamente.

Leia mais

Imagem - Esses quatro exercícios vão melhorar seu desempenho na corrida

Esses quatro exercícios vão melhorar seu desempenho na corrida

Imagem - 6 benefícios do alongamento antes da corrida

6 benefícios do alongamento antes da corrida

Imagem - Veja os benefícios da corrida para quem deseja emagrecer e ganhar massa muscular

Veja os benefícios da corrida para quem deseja emagrecer e ganhar massa muscular

De acordo com Douglas Cerqueira, diretor da MP3 Marketing – organizadora da competição, cerca de 5.000 inscritos são oriundos de outras cidades, sendo mais de 2.500 competidores de outros estados e países. “Teremos, nesta edição, um número de corredores pelo menos 20% superior ao do ano passado, o que mostra o sucesso da Maratona Salvador”, afirmou.

INSCRIÇÕES E KITS

Os interessados em participar da Maratona Salvador podem se inscrever, até esta sexta-feira (19), no site da Ticket Sports. Os kits, com camiseta e número de peito com chip, começam a ser entregues nesta quarta-feira (17), a partir das 12h às 21h, e na quinta (18) e sexta (19), das 9h às 21h, na loja Maratona Salvador, no 3º piso do Shopping da Bahia, ao lado da Zara.

Mais recentes

Imagem - Programa abre inscrições para atletas negros com bolsas de R$ 6 mil por mês; veja como participar

Programa abre inscrições para atletas negros com bolsas de R$ 6 mil por mês; veja como participar
Imagem - Sem Baralhas, Rodrigo Chagas terá dor de cabeça para montar o meio do Vitória contra o Fluminense

Sem Baralhas, Rodrigo Chagas terá dor de cabeça para montar o meio do Vitória contra o Fluminense
Imagem - Maratona Salvador 2025: saiba quando e onde retirar os kits

Maratona Salvador 2025: saiba quando e onde retirar os kits

MAIS LIDAS

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
01

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana
03

Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana

Imagem - Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”
04

Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”