Banda Eva, Danniel Vieira, Garage Band e FitDance são atrações da Maratona Salvador 2025

Evento acontece neste final de semana, no Parque dos Ventos

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:00

Martoda Salvador Crédito: Divulgação

A Maratona Salvador 2025 acontece neste final de semana com a participação de mais de 12 mil atletas de todo o país. Após as provas, quatros shows vão animar os competidores no Parque dos Ventos, onde ocorre a largada e chegada.

No sábado (20), o grupo FitDance sobe ao palco às 7h30, e o encerramento ficará a cargo de Danniel Vieira, a partir das 8h30. No domingo (21), a Garage Band se apresenta às 8h45, e a Banda Eva fecha o evento, às 10h. Além de integrar o Calendário de Turismo Esportivo de Salvador, a Maratona integra a programação oficial do Festival da Primavera.

A Banda Eva promete encerrar a programação em grande estilo e vai aproveitar a oportunidade para apresentar sua nova música de trabalho “Sol de Salvador”, em homenagem à cidade.

“Vai ser incrível participar desse momento tão especial da cidade. Estamos preparando um show cheio de energia para comemorar cada conquista dos atletas e fazer desse momento uma celebração inesquecível”, destaca o vocalista Felipe Pezzoni.

Nuno Facciolla, líder da banda Garage Band, disse que o grupo preparou um repertório com hits atemporais do pop rock nacional e internacional, com algumas músicas contemporâneas e outras nostálgicas.

O cantor Danniel Vieira contou que essa será a terceira corrida de rua do ano na qual fará uma apresentação. Segundo o artista, eventos desse tipo servem como um incentivo pessoal para a prática de atividade física.

As provas de 5 km e 10 km ocorrerão no sábado, enquanto as competições de 21 km e 42 km serão no domingo. Dos 12 mil participantes desta 7ª edição do evento, pelo menos 500 correrão nos dois dias, com desafios das dobradinhas de 5 km + 21 km ou 10 km + 42 km, respectivamente.

De acordo com Douglas Cerqueira, diretor da MP3 Marketing – organizadora da competição, cerca de 5.000 inscritos são oriundos de outras cidades, sendo mais de 2.500 competidores de outros estados e países. “Teremos, nesta edição, um número de corredores pelo menos 20% superior ao do ano passado, o que mostra o sucesso da Maratona Salvador”, afirmou.

