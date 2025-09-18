DESFALQUE SENTIDO

Sem Baralhas, Rodrigo Chagas terá dor de cabeça para montar o meio do Vitória contra o Fluminense

Volante está suspenso e não joga contra o Flu; Pepê, Dudu e Ronald são as principais opções para substituí-lo

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:00

Pepê, Dudu e Ronald são as principais opções para substituir Baralhas Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na 17ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos, o Vitória vive situação delicada e precisa reagir urgentemente na competição. Neste sábado (20), às 16h, no Barradão, o Rubro-Negro enfrenta o Fluminense pela 24ª rodada, em um confronto onde conquistar os três pontos é inegociável. Porém, o técnico Rodrigo Chagas terá de lidar com um desfalque de peso: Baralhas, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O volante vinha sendo peça-chave no setor de meio-campo. Em 17 jogos (15 como titular), além de ser o único da posição a marcar gol no campeonato, é o líder em média por partida em passes certos (26,2, com 83% de acerto), interceptações (1,5) e cortes (1,8). Também figura como segundo melhor em passes que geram finalizações (0,7), dribles certos (0,9, com 63% de aproveitamento) e desarmes (1,7). A ausência, portanto, exige uma decisão estratégica do treinador.

As alternativas de Rodrigo Chagas

Rodrigo Chagas pode optar por manter a estrutura usada nas duas partidas em que comandou a equipe, com uma dupla formada por um volante mais combativo (função de Baralhas) ao lado de um mais posicional (Willian Oliveira). No entanto, outras opções de desenho tático também estão na mesa, como a utilização de dois volantes mais móveis ou até mesmo um trio no setor.

Dudu surge como candidato natural. O volante retornou recentemente de empréstimo e reestreou na derrota para o Fortaleza, entrando no segundo tempo. Em 36 minutos, teve 42 ações com bola, acertou 31 dos 35 passes que tentou (89%) e ainda criou uma chance de gol. Porém, acertou apenas um de três dribles tentados, perdeu cinco de seis divididas tentadas e não teve nenhuma ação defensiva.

Apesar de números não tão expressivos, agradou a Rodrigo, que já o projetou como um possível substituto de Baralhas. “Dudu é um jogador de muita qualidade, muita força e personalidade. Entrou bem no jogo de hoje. Assim como Baralhas, são jogadores de muita pegada no meio de campo. Infelizmente o Baralhas levou o cartão e não vamos ter ele no próximo jogo. São jogadores interessantes, é dentro disso que vamos trabalhar”, analisou o treinador.

Outro nome forte é Ronald, um dos poucos reforços para a temporada que não deixou a desejar, e talvez o melhor jogador da equipe enquanto Fábio Carille estava no comando. Atuando mais adiantado, praticamente como um meia, nas nove partidas da equipe com o ex-treinador, o camisa 8 deu duas assistências, mais que qualquer outro atleta no período. Desde a chegada de Rodrigo, sempre foi reserva, mas com a ausência de Baralhas pode voltar a ganhar espaço no time titular.

A questão do primeiro volante

A permanência de Willian Oliveira como titular também está em pauta. Fundamental em 2024, quando marcou cinco gols no Brasileirão, o camisa 29 vive má fase em 2025, sofrendo com problemas físicos e sem apresentar boas atuações. Caso Rodrigo opte por sacá-lo da equipe, o jogador de características mais similares é Ricardo Ryller, que não conseguiu se firmar desde sua chegada ao clube e também não vem conseguindo desempenhar em um bom nível.

Diante disso, o treinador pode oportunizar um nome que ainda não entrou em campo desde que assumiu: Pepê. Embora não tenha apresentado um bom futebol logo quando chegou ao clube, o camisa 6 vinha crescendo de produção sob o comando de Carille e tem a maior média de desarmes por partida (1,9) entre os volantes do clube. Diante da má fase dos companheiros, e por já ter atuado como primeiro volante, se apresenta como uma opção.

Esquema com três volantes?

Outra alternativa é mudar completamente a estrutura dos últimos e escalar dois volantes mais móveis, como Dudu e Ronald, ou adotar um esquema com três volantes. Um trio formado por Pepê, Dudu e Ronald daria mais qualidade e matéria ao meio-campo do time bem preenchido. Em contrapartida, sacrificaria um meia mais ofensivo, como Matheuzinho ou Cantalapiedra, ou obrigasse um deles a atuar aberto no ataque, no lugar de Erick ou Osvaldo.

