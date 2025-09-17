RECORDE NEGATIVO

Vitória amarga sua pior campanha na era dos pontos corridos

Após 23 rodadas, o Leão de Barra está na 17ª colocação, com 22 pontos, quatro vitórias, 10 empates e nove derrotas

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 14:43

Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Até o torcedor mais apaixonado do Vitória reconhece que 2025 está longe de ser um bom ano para o clube. As eliminações precoces e decepcionantes na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Sul-Americana, somadas à derrota para o Bahia na final do Baianão dentro do Barradão, evidenciam a má fase. No Brasileirão, o cenário não é diferente: após 23 rodadas, o time amarga sua pior campanha na elite desde 2006, quando o torneio passou a ser disputado com 20 clubes e no formato de pontos corridos.

Atualmente, o Vitória ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, resultado de quatro vitórias, 10 empates e nove derrotas – aproveitamento de 31,8%. A pontuação é a mesma registrada em 2024 no mesmo recorte, mas, como o número de vitórias é o primeiro critério de desempate no Brasileirão, a campanha atual se mostra inferior, já que no ano passado o clube tinha seis triunfos no mesmo ponto da competição.

O desempenho ofensivo também preocupa. Com apenas 19 gols marcados, o time registra o pior ataque do clube após 23 rodadas em toda a era dos pontos corridos, superando até 2018, ano em que acabou rebaixado e tinha balançado as redes 22 vezes no período. Hoje, o Leão da Barra divide com o Juventude o posto de segundo pior ataque desta Série A, à frente apenas do Sport, que marcou 15 gols.

Na tabela, a situação não é menos alarmante. Com 22 pontos, o Vitória iguala as campanhas de 2024 e 2017, quando tinha 26, ficando entre as piores posições do clube após 23 rodadas. Somente em 2016, quando estava em 18º lugar mesmo com 26 pontos, a situação era mais delicada. Curiosamente, em todas essas temporadas anteriores o time conseguiu escapar do rebaixamento ao final do campeonato.

Desempenho do Vitórias após as 23 primeiras rodadas da Série A desde 2006

2008 - 6º colocado / 37p / 11v / 4e / 8d / 33gm / 24gs

2009 - 12º colocado / 30p / 8v / 6e / 9d / 33gm / 36gs

2010 - 14º colocado / 28p / 6v / 10e / 7d / 28gm / 31gs

2013 - 9º colocado / 31p / 8v / 7e / 8d / 29 gm / 31gs

2014 - 14º colocado / 24p / 6v / 6e / 11d / 24 gm / 31gs

2016 - 18º colocado / 26p / 6v / 8e / 9d / 30gm / 35gs

2017 - 17º colocado / 26p / 7v / 5e / 11d / 25gm / 33gs

2018 - 14º colocado / 26p / 7v / 5e / 11d / 22gm / 40gs

2024 - 17º colocado / 22p / 6v / 4e / 13d / 33 gm / 36gs

2025 - 17º colocado / 22p / 4v / 10e / 9d / 19gm / 34gs

* p=pontos / v=vitórias / e=empates / d=derrotas / gm=gols marcados / gs=gols sofridos

O diferencial em 2025, porém, é desfavorável: ao contrário de outros anos, os principais concorrentes diretos ainda têm jogos a menos, o que pode agravar a situação rubro-negra. Fortaleza (19º, com 18 pontos) e Juventude (18º, com 21) possuem uma partida pendente, assim como Santos (16º, com 23), Vasco (15º, com 23) e Grêmio (14º, com 25). Já o Atlético-MG (13º, com 25) tem dois compromissos atrasados