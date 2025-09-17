Vitória amarga sua pior campanha na era dos pontos corridos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 14:43
Até o torcedor mais apaixonado do Vitória reconhece que 2025 está longe de ser um bom ano para o clube. As eliminações precoces e decepcionantes na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Sul-Americana, somadas à derrota para o Bahia na final do Baianão dentro do Barradão, evidenciam a má fase. No Brasileirão, o cenário não é diferente: após 23 rodadas, o time amarga sua pior campanha na elite desde 2006, quando o torneio passou a ser disputado com 20 clubes e no formato de pontos corridos.
Atualmente, o Vitória ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, resultado de quatro vitórias, 10 empates e nove derrotas – aproveitamento de 31,8%. A pontuação é a mesma registrada em 2024 no mesmo recorte, mas, como o número de vitórias é o primeiro critério de desempate no Brasileirão, a campanha atual se mostra inferior, já que no ano passado o clube tinha seis triunfos no mesmo ponto da competição.
O desempenho ofensivo também preocupa. Com apenas 19 gols marcados, o time registra o pior ataque do clube após 23 rodadas em toda a era dos pontos corridos, superando até 2018, ano em que acabou rebaixado e tinha balançado as redes 22 vezes no período. Hoje, o Leão da Barra divide com o Juventude o posto de segundo pior ataque desta Série A, à frente apenas do Sport, que marcou 15 gols.
Na tabela, a situação não é menos alarmante. Com 22 pontos, o Vitória iguala as campanhas de 2024 e 2017, quando tinha 26, ficando entre as piores posições do clube após 23 rodadas. Somente em 2016, quando estava em 18º lugar mesmo com 26 pontos, a situação era mais delicada. Curiosamente, em todas essas temporadas anteriores o time conseguiu escapar do rebaixamento ao final do campeonato.
* p=pontos / v=vitórias / e=empates / d=derrotas / gm=gols marcados / gs=gols sofridos
O diferencial em 2025, porém, é desfavorável: ao contrário de outros anos, os principais concorrentes diretos ainda têm jogos a menos, o que pode agravar a situação rubro-negra. Fortaleza (19º, com 18 pontos) e Juventude (18º, com 21) possuem uma partida pendente, assim como Santos (16º, com 23), Vasco (15º, com 23) e Grêmio (14º, com 25). Já o Atlético-MG (13º, com 25) tem dois compromissos atrasados
Diante desse cenário preocupante, resta ao elenco trabalhar duro para reagir na competição. Com essa mentalidade, a equipe realizou o segundo dia seguido de treinos no CT Manoel Pontes Tanajura, em preparação para o confronto contra o Fluminense, no próximo sábado (20), às 16h, no Barradão. Já nesta quarta-feira (17), o grupo volta a campo na Toca em busca de ajustes para a partida.