Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória amarga sua pior campanha na era dos pontos corridos

Após 23 rodadas, o Leão de Barra está na 17ª colocação, com 22 pontos, quatro vitórias, 10 empates e nove derrotas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 14:43

Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A
Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Até o torcedor mais apaixonado do Vitória reconhece que 2025 está longe de ser um bom ano para o clube. As eliminações precoces e decepcionantes na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Sul-Americana, somadas à derrota para o Bahia na final do Baianão dentro do Barradão, evidenciam a má fase. No Brasileirão, o cenário não é diferente: após 23 rodadas, o time amarga sua pior campanha na elite desde 2006, quando o torneio passou a ser disputado com 20 clubes e no formato de pontos corridos.

Atualmente, o Vitória ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, resultado de quatro vitórias, 10 empates e nove derrotas – aproveitamento de 31,8%. A pontuação é a mesma registrada em 2024 no mesmo recorte, mas, como o número de vitórias é o primeiro critério de desempate no Brasileirão, a campanha atual se mostra inferior, já que no ano passado o clube tinha seis triunfos no mesmo ponto da competição.

Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
2ª rodada - Vitória 1 x 2 Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
3ª rodada - Atlético-MG 2 x 2 Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
4ª rodada - Vitória 2x 1 Fortaleza por Victor Ferreira/EC Vitória
5ª rodada - Fluminense 1 x 1 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
6ª rodada - Vitória 1 x 1 Grêmio  por Victor Ferreira/EC Vitória
7ª rodada Ceará 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
8ª rodada - Vitória 2 x 1 Vasco  por Victor Ferreira/EC Vitória
9ª rodada - Bahia 2 x 1 Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10º rodada - Vitória 0 x 1 Santos por Victor Ferreira/EC Vitória
11ª rodada - Corinthians 0 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
12ª rodada - Vitória 0 x 0 Cruzeiro por Victor Ferreira/EC Vitória
13ª rodada - Internacional 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
14ª rodada - Botafogo 0 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
15ª rodada - Vitória 1 x 0 Bragantino  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
16ª rodada - Vitória 2 x 2 Sport por Victor Ferreira/EC Vitória
17ª rodada - Mirassol 1 x 1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
18ª rodada - Vitória 2 x 2 Palmeiras por Victor Ferreira / EC Vitória
19ª rodada - São Paulo 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
20ª rodada - Vitória 2 x 2 Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
21ª rodada - Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
22ª rodada - Vitória 1 X 0 Atlético MG por Crédito: Victor Ferreira | EC Vitória
23ª rodada - Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 23
1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória

O desempenho ofensivo também preocupa. Com apenas 19 gols marcados, o time registra o pior ataque do clube após 23 rodadas em toda a era dos pontos corridos, superando até 2018, ano em que acabou rebaixado e tinha balançado as redes 22 vezes no período. Hoje, o Leão da Barra divide com o Juventude o posto de segundo pior ataque desta Série A, à frente apenas do Sport, que marcou 15 gols.

Na tabela, a situação não é menos alarmante. Com 22 pontos, o Vitória iguala as campanhas de 2024 e 2017, quando tinha 26, ficando entre as piores posições do clube após 23 rodadas. Somente em 2016, quando estava em 18º lugar mesmo com 26 pontos, a situação era mais delicada. Curiosamente, em todas essas temporadas anteriores o time conseguiu escapar do rebaixamento ao final do campeonato.

Desempenho do Vitórias após as 23 primeiras rodadas da Série A desde 2006

  • 2008 - 6º colocado / 37p / 11v / 4e / 8d / 33gm / 24gs 
  • 2009 - 12º colocado / 30p / 8v / 6e / 9d / 33gm / 36gs
  • 2010 - 14º colocado / 28p / 6v / 10e / 7d / 28gm / 31gs 
  • 2013 - 9º colocado / 31p / 8v / 7e / 8d / 29 gm / 31gs 
  • 2014 - 14º colocado / 24p / 6v / 6e / 11d / 24 gm / 31gs 
  • 2016 - 18º colocado / 26p / 6v / 8e / 9d / 30gm / 35gs 
  • 2017 - 17º colocado / 26p / 7v / 5e / 11d / 25gm / 33gs 
  • 2018 - 14º colocado / 26p / 7v / 5e / 11d / 22gm / 40gs 
  • 2024 - 17º colocado / 22p / 6v / 4e / 13d / 33 gm / 36gs 
  • 2025 - 17º colocado / 22p / 4v / 10e / 9d / 19gm / 34gs

* p=pontos / v=vitórias / e=empates / d=derrotas / gm=gols marcados / gs=gols sofridos

O diferencial em 2025, porém, é desfavorável: ao contrário de outros anos, os principais concorrentes diretos ainda têm jogos a menos, o que pode agravar a situação rubro-negra. Fortaleza (19º, com 18 pontos) e Juventude (18º, com 21) possuem uma partida pendente, assim como Santos (16º, com 23), Vasco (15º, com 23) e Grêmio (14º, com 25). Já o Atlético-MG (13º, com 25) tem dois compromissos atrasados

Diante desse cenário preocupante, resta ao elenco trabalhar duro para reagir na competição. Com essa mentalidade, a equipe realizou o segundo dia seguido de treinos no CT Manoel Pontes Tanajura, em preparação para o confronto contra o Fluminense, no próximo sábado (20), às 16h, no Barradão. Já nesta quarta-feira (17), o grupo volta a campo na Toca em busca de ajustes para a partida.

Leia mais

Imagem - Elenco do Vitória se reapresenta e inicia preparação para encarar o Fluminense

Elenco do Vitória se reapresenta e inicia preparação para encarar o Fluminense

Imagem - Risco de rebaixamento do Vitória dispara após derrota para o Fortaleza

Risco de rebaixamento do Vitória dispara após derrota para o Fortaleza

Imagem - Matheuzinho analisa mais uma derrota do Vitória fora de casa: 'Faltou ficar mais com a bola'

Matheuzinho analisa mais uma derrota do Vitória fora de casa: 'Faltou ficar mais com a bola'

Mais recentes

Imagem - Bahia elimina o Atlético-MG e faz história na Copa do Brasil feminina

Bahia elimina o Atlético-MG e faz história na Copa do Brasil feminina
Imagem - Vitória lança promoção com ingressos a partir de R$ 20 para jogo contra o Fluminense

Vitória lança promoção com ingressos a partir de R$ 20 para jogo contra o Fluminense
Imagem - Ex-treinador do Vitória detona Ancelotti no comando da Seleção: ‘foi um erro’

Ex-treinador do Vitória detona Ancelotti no comando da Seleção: ‘foi um erro’

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe diagnóstico de câncer
01

Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe diagnóstico de câncer

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - Bahia receberá benefício milionário em novo programa da Fifa
03

Bahia receberá benefício milionário em novo programa da Fifa

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo