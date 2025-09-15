Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Elenco do Vitória se reapresenta e inicia preparação para encarar o Fluminense

Elenco Rubro-negro terá cinco sessões de treinos antes da partida contra o Flu, neste sábado (20), no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 19:18

Reapresentação do Vitória após derrota para o Fortaleza
Reapresentação do Vitória após derrota para o Fortaleza Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, no último sábado (13), o elenco do Vitória ganhou um dia de descanso e se reapresentou nesta segunda-feira (15), no CT Manoel Pontes Tanajura. Sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, a equipe iniciou a preparação para o confronto com o Fluminense, marcado para sábado (20), às 16h, no Barradão.

Fortaleza 2x0 Vitória

Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 6
Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória

O Rubro-Negro terá cinco sessões de treino até a partida diante do Tricolor das Laranjeiras. No primeiro dia de atividades, os jogadores que não foram titulares contra o Fortaleza realizaram exercícios na academia, enquanto os titulares passaram por avaliações no departamento de fisiologia.

Em seguida, no campo 2 do CT, o grupo participou de aquecimento com dinâmicas de passe e trabalhos coordenativos, além de um rondo posicional com finalizações. A atividade foi finalizada com um jogo competitivo em campo reduzido (10 x 10), sem a participação dos atletas que iniciaram o duelo no Castelão.

Leia mais

Imagem - Risco de rebaixamento do Vitória dispara após derrota para o Fortaleza

Risco de rebaixamento do Vitória dispara após derrota para o Fortaleza

Imagem - Rodrigo faz alerta após derrota do Vitória para o Fortaleza: ‘Precisamos pontuar fora’

Rodrigo faz alerta após derrota do Vitória para o Fortaleza: ‘Precisamos pontuar fora’

Imagem - Matheuzinho analisa mais uma derrota do Vitória fora de casa: 'Faltou ficar mais com a bola'

Matheuzinho analisa mais uma derrota do Vitória fora de casa: 'Faltou ficar mais com a bola'

No departamento médico, o volante Rúben Ismael, em recuperação de cirurgia no menisco, segue em fase de transição física e ainda é dúvida para o jogo. Já o lateral Jamerson, que fraturou o tornozelo há pouco mais de três meses, evolui no tratamento, mas dificilmente retorna nesta temporada. Além deles, o técnico Rodrigo Chagas não poderá contar com Baralhas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Na 17ª colocação, com 22 pontos, o Vitória precisa reagir com urgência no Campeonato Brasileiro. A preparação segue nesta terça-feira (16), novamente na Toca, com foco total no duelo decisivo contra o Fluminense.

Leia mais

Imagem - Baiano fatura prata e ajuda o Brasil a alcançar melhor campanha em Mundiais de Boxe

Baiano fatura prata e ajuda o Brasil a alcançar melhor campanha em Mundiais de Boxe

Imagem - Manchester City demite funcionário que foi trabalhar vestindo camisa do rival United

Manchester City demite funcionário que foi trabalhar vestindo camisa do rival United

Imagem - Na prisão, Robinho desiste de entrevista ao SBT mesmo com autorização da Justiça

Na prisão, Robinho desiste de entrevista ao SBT mesmo com autorização da Justiça

Mais recentes

Imagem - Buscando fazer história, Bahia encara o Atlético-MG pelas oitavas da Copa do Brasil feminina

Buscando fazer história, Bahia encara o Atlético-MG pelas oitavas da Copa do Brasil feminina
Imagem - Baiano fatura prata e ajuda o Brasil a alcançar melhor campanha em Mundiais de Boxe

Baiano fatura prata e ajuda o Brasil a alcançar melhor campanha em Mundiais de Boxe
Imagem - Manchester City demite funcionário que foi trabalhar vestindo camisa do rival United

Manchester City demite funcionário que foi trabalhar vestindo camisa do rival United

MAIS LIDAS

Imagem - Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’
01

Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Imagem - 27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro
02

27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

Imagem - Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
03

Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Galã afundou no álcool após fazer personagem em novela da Globo: 'Bagunçou minha cabeça'
04

Galã afundou no álcool após fazer personagem em novela da Globo: 'Bagunçou minha cabeça'