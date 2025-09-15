HORA DE TRABALHAR

Elenco do Vitória se reapresenta e inicia preparação para encarar o Fluminense

Elenco Rubro-negro terá cinco sessões de treinos antes da partida contra o Flu, neste sábado (20), no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 19:18

Reapresentação do Vitória após derrota para o Fortaleza Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, no último sábado (13), o elenco do Vitória ganhou um dia de descanso e se reapresentou nesta segunda-feira (15), no CT Manoel Pontes Tanajura. Sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, a equipe iniciou a preparação para o confronto com o Fluminense, marcado para sábado (20), às 16h, no Barradão.

O Rubro-Negro terá cinco sessões de treino até a partida diante do Tricolor das Laranjeiras. No primeiro dia de atividades, os jogadores que não foram titulares contra o Fortaleza realizaram exercícios na academia, enquanto os titulares passaram por avaliações no departamento de fisiologia.

Em seguida, no campo 2 do CT, o grupo participou de aquecimento com dinâmicas de passe e trabalhos coordenativos, além de um rondo posicional com finalizações. A atividade foi finalizada com um jogo competitivo em campo reduzido (10 x 10), sem a participação dos atletas que iniciaram o duelo no Castelão.

No departamento médico, o volante Rúben Ismael, em recuperação de cirurgia no menisco, segue em fase de transição física e ainda é dúvida para o jogo. Já o lateral Jamerson, que fraturou o tornozelo há pouco mais de três meses, evolui no tratamento, mas dificilmente retorna nesta temporada. Além deles, o técnico Rodrigo Chagas não poderá contar com Baralhas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.