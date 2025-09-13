Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rodrigo faz alerta após derrota do Vitória para o Fortaleza: ‘Precisamos pontuar fora’

Leão da Barra é derrotado por 2 a 0 e segue na zona de rebaixamento, sem vencer fora de casa no Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 21:15

Rodrigo Chagas
Rodrigo Chagas Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória segue sem conseguir vencer fora de casa no Brasileirão. Neste sábado (13), o Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 0 pelo Fortaleza, na Arena Castelão, em duelo válido pela 23ª rodada. O revés manteve a equipe na 17ª colocação, com 22 pontos, e teve um gosto ainda mais amargo por ser contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento. O Fortaleza, que ocupa a 19ª posição, chegou aos 18 pontos e se aproximou na tabela, ainda com um jogo a menos.

Uma vitória tiraria o Vitória momentaneamente da zona de degola, projetando-o para a 14ª posição. No entanto, a derrota consolida o time como o terceiro pior visitante do campeonato: em 12 jogos, são sete derrotas e cinco empates.

O fraco desempenho fora de casa acende um alerta na luta para evitar o rebaixamento. Ainda que o time tenha oito jogos como mandante, e vencendo todos lhe levaria aos 46 pontos, praticamente garantindo a permanência, depender de uma campanha impecável no Barradão não é o ideal.

“Temos que tentar evoluir durante a semana, ganhar os jogos em casa e beliscar pontos fora. Em casa precisamos ser determinantes para sair dessa situação, mas também precisamos ter algo a mais também nos jogos fora. Isso vai nos passar mais tranquilidade até para jogar em casa, onde somos fortes com nossa torcida. Se quisermos coisas maiores no Brasileiro, vamos precisar pontuar fora de casa", alertou o comandante Rubro-negro em coletiva após a partida.

Fortaleza 2x0 Vitória

Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 6
Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória

Falando sobre a partida, o treinador, que comandou a equipe pela segunda vez na Série A e teve 12 dias de preparação, mas viu o primeiro gol como determinante para a partida, pois ‘desestabilizou’ o time.

“A gente não pode dizer que a equipe não lutou. Pelo contrário, lutou muito. Acho que o detalhe foi determinante na partida. Duas equipes que buscaram muito o jogo, a gente teve o oportunidades de fazer o gol no primeiro tempo. Acho que quem aproveitasse melhor a chance sairia vitorioso. Infelizmente a oportunidade que eles tiveram, conseguiram fazer e isso nos desestabilizou”, avaliou Rodrigo.

O treinador, no entanto, não negou que o time cometeu erros nos gols sofridos. No primeiro, Halter e Cáceres cortaram mal, Ramon perdeu uma disputa aérea e, na sequência, Osvaldo já se adiantava para puxar o contragolpe, acreditando que o lateral ficaria com a bola, mas Mancuso se antecipou e ajeitou para Breno Lopes marcar.

Já o segundo gol, saiu logo no primeiro minuto da etapa final, após um pane defensiva. Bruno Pacheco avançou pelo lado esquerdo sem resistência dos defensores rubro-negros, invadiu sem ser atrapalhado e bateu cruzado, ampliando a vantagem.

“A gente sofreu o primeiro gol de uma bola picotada dentro da área que a gente não conseguiu tirar. O segundo gol veio da força do Fortaleza pelo lado, um momento de felicidade do Pacheco. Acho que, nesse momento, houve um erro tático defensivo que proporcionou o atleta ir até o nosso gol. Acho que a gente poderia ter tirado a bola da nossa área no primeiro gol. No segundo lance, a gente se reorganizou para não sofrer, mas o adversário fez o gol”, analisou.

Leia mais

Imagem - Matheuzinho analisa mais uma derrota do Vitória fora de casa: 'Faltou ficar mais com a bola'

Matheuzinho analisa mais uma derrota do Vitória fora de casa: 'Faltou ficar mais com a bola'

Imagem - Vitória perde duelo direto contra o Fortaleza e segue sem vencer como visitante no Brasileirão

Vitória perde duelo direto contra o Fortaleza e segue sem vencer como visitante no Brasileirão

Imagem - Quatro ex-Bahia e Vitória são expulsos após briga generalizada em jogo da Série B

Quatro ex-Bahia e Vitória são expulsos após briga generalizada em jogo da Série B

O Vitória terá a chance de reagir no próximo sábado (20), quando recebe o Fluminense, no Barradão, pela 24ª rodada. Para esse confronto, porém, o time não contará com o volante Baralhas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Uma das opções para substituí-lo é Dudu, que reestreou contra o Fortaleza após retornar de empréstimo e agradou ao treinador.

“Dudu é um jogador de muita qualidade, muita força e personalidade. Entrou bem no jogo. Assim como Baralhas, são jogadores de muita pegada no meio de campo. Infelizmente o Baralhas levou o cartão e não vamos ter ele no próximo jogo. São dois jogadores interessantes e é dentro disso que vamos trabalhar”, comentou Rodrigo.

Mais recentes

Imagem - Matheuzinho analisa mais uma derrota do Vitória fora de casa: 'Faltou ficar mais com a bola'

Matheuzinho analisa mais uma derrota do Vitória fora de casa: 'Faltou ficar mais com a bola'
Imagem - Vitória perde duelo direto contra o Fortaleza e segue sem vencer como visitante no Brasileirão

Vitória perde duelo direto contra o Fortaleza e segue sem vencer como visitante no Brasileirão
Imagem - Hugo Calderano vence alemão em jogo duro e avança à semifinal do WTT Champions de Macau

Hugo Calderano vence alemão em jogo duro e avança à semifinal do WTT Champions de Macau

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Gêmeos e Escorpião passarão por mudanças radicais nos próximos 15 dias
01

Áries, Gêmeos e Escorpião passarão por mudanças radicais nos próximos 15 dias

Imagem - Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual
02

Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual

Imagem - Saiba o motivo real por trás da saída de Marcos Mion da cobertura de festivais na Globo
03

Saiba o motivo real por trás da saída de Marcos Mion da cobertura de festivais na Globo

Imagem - Tragédia em dobro: pai morre minutos depois de carregar o caixão do próprio filho
04

Tragédia em dobro: pai morre minutos depois de carregar o caixão do próprio filho