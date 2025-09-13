CORDA NO PESCOÇO

Rodrigo faz alerta após derrota do Vitória para o Fortaleza: ‘Precisamos pontuar fora’

Leão da Barra é derrotado por 2 a 0 e segue na zona de rebaixamento, sem vencer fora de casa no Brasileirão

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 21:15

O Vitória segue sem conseguir vencer fora de casa no Brasileirão. Neste sábado (13), o Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 0 pelo Fortaleza, na Arena Castelão, em duelo válido pela 23ª rodada. O revés manteve a equipe na 17ª colocação, com 22 pontos, e teve um gosto ainda mais amargo por ser contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento. O Fortaleza, que ocupa a 19ª posição, chegou aos 18 pontos e se aproximou na tabela, ainda com um jogo a menos.

Uma vitória tiraria o Vitória momentaneamente da zona de degola, projetando-o para a 14ª posição. No entanto, a derrota consolida o time como o terceiro pior visitante do campeonato: em 12 jogos, são sete derrotas e cinco empates.

O fraco desempenho fora de casa acende um alerta na luta para evitar o rebaixamento. Ainda que o time tenha oito jogos como mandante, e vencendo todos lhe levaria aos 46 pontos, praticamente garantindo a permanência, depender de uma campanha impecável no Barradão não é o ideal.

“Temos que tentar evoluir durante a semana, ganhar os jogos em casa e beliscar pontos fora. Em casa precisamos ser determinantes para sair dessa situação, mas também precisamos ter algo a mais também nos jogos fora. Isso vai nos passar mais tranquilidade até para jogar em casa, onde somos fortes com nossa torcida. Se quisermos coisas maiores no Brasileiro, vamos precisar pontuar fora de casa", alertou o comandante Rubro-negro em coletiva após a partida.

Falando sobre a partida, o treinador, que comandou a equipe pela segunda vez na Série A e teve 12 dias de preparação, mas viu o primeiro gol como determinante para a partida, pois ‘desestabilizou’ o time.

“A gente não pode dizer que a equipe não lutou. Pelo contrário, lutou muito. Acho que o detalhe foi determinante na partida. Duas equipes que buscaram muito o jogo, a gente teve o oportunidades de fazer o gol no primeiro tempo. Acho que quem aproveitasse melhor a chance sairia vitorioso. Infelizmente a oportunidade que eles tiveram, conseguiram fazer e isso nos desestabilizou”, avaliou Rodrigo.

O treinador, no entanto, não negou que o time cometeu erros nos gols sofridos. No primeiro, Halter e Cáceres cortaram mal, Ramon perdeu uma disputa aérea e, na sequência, Osvaldo já se adiantava para puxar o contragolpe, acreditando que o lateral ficaria com a bola, mas Mancuso se antecipou e ajeitou para Breno Lopes marcar.

Já o segundo gol, saiu logo no primeiro minuto da etapa final, após um pane defensiva. Bruno Pacheco avançou pelo lado esquerdo sem resistência dos defensores rubro-negros, invadiu sem ser atrapalhado e bateu cruzado, ampliando a vantagem.

“A gente sofreu o primeiro gol de uma bola picotada dentro da área que a gente não conseguiu tirar. O segundo gol veio da força do Fortaleza pelo lado, um momento de felicidade do Pacheco. Acho que, nesse momento, houve um erro tático defensivo que proporcionou o atleta ir até o nosso gol. Acho que a gente poderia ter tirado a bola da nossa área no primeiro gol. No segundo lance, a gente se reorganizou para não sofrer, mas o adversário fez o gol”, analisou.

O Vitória terá a chance de reagir no próximo sábado (20), quando recebe o Fluminense, no Barradão, pela 24ª rodada. Para esse confronto, porém, o time não contará com o volante Baralhas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Uma das opções para substituí-lo é Dudu, que reestreou contra o Fortaleza após retornar de empréstimo e agradou ao treinador.