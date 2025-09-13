Acesse sua conta
Matheuzinho analisa mais uma derrota do Vitória fora de casa: 'Faltou ficar mais com a bola'

Leão da Barra foi derrota pelo Fortaleza por 2x1 na Arena Castelão

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 19:11

Matheuzinho em entrevista após a derrota para o Fortaleza
Matheuzinho em entrevista após a derrota para o Fortaleza

O Vitória segue sem saber o que é vencer como visitante no Brasileirão. Na tarde deste sábado (13), o Leão da Barra acumulou sua sétima derrota em 12 jogos fora de casa ao perder por 2 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 23ª rodada. No segundo jogo sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, a equipe pouco produziu ofensivamente e mostrou fragilidade defensiva e deixou pontos escapar contra um rival direto na luta contra o rebaixamento.

O primeiro tempo foi equilibrado até os 30 minutos, quando Breno Lopes abriu o placar para o Leão do Pici em um lance marcado por falhas coletivas da defesa rubro-negra. A partir daí, o Fortaleza passou a controlar a partida e, logo no primeiro minuto da etapa final, Bruno Pacheco ampliou em mais uma jogada mal defendida pelo Vitória.

A equipe de Rodrigo Chagas só esboçou algum tipo de reação após as entradas de Matheuzinho e Dudu aos 15 minutos, tanto que terminou o jogo com 52% de posse de bola. Ainda assim, a equipe pouco fez e foi praticamente inofensiva à meta do Fortaleza, com exceção de uma cabeçada na trave de Renzo López, já nos acréscimos. Depois do apito final, Matheuzinho analisou o que deu errado em mais uma partida frustrante longe do Barradão.

“Deixamos eles muito com a bola, tocando no nosso campo, e a gente sabe que o jogo deles é de força. Então, quando eles faziam a transição rápida, já roubavam a bola de novo e a gente ficava sem. Acho que, no primeiro tempo, fomos um pouco abaixo e acabamos tomando um gol. No segundo, conseguimos jogar mais, impor nosso ritmo. Faltou isso: jogar mais, ter mais a bola. Infelizmente, saímos daqui derrotados”, disse o camisa do Leão à transmissão do Premiere.

Com o resultado, o Vitória permanece momentaneamente na 17ª colocação, com 22 pontos. No entanto, pode ver Vasco e Santos, ambos com a mesma pontuação e ainda a jogar na rodada, se distanciar, além de ser ultrapassado pelo Juventude, 18º colocado com 21 pontos, que também entra em campo.

Independentemente do que ocorrer no complemento da rodada, o Leão da Barra volta a campo no próximo sábado (20), contra o Fluminense, no Barradão, pela 24ª rodada.

